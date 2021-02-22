Cumhurbaşkanı Erdoğan: 30 Ekim depreminin yaraları hızla sarılıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayraklı'da Deprem Konutları Temel Atma ve Göztepe Stadı Açılış Töreni ile Sabancı Kültür Merkezi'nde Dokuz Eylül Üniversitesince düzenlenen "Göç: Önümüzdeki Yirmi Yılın Projeksiyonu ve Ötesi" başlıklı uluslararası konferansa katıldı.

"DEPREM ENGELLENEMEZ ANCAK YIKICI ETKİLERİ AZALTILABİLİR"

Kısa sürede teslim edilmesinin hedeflendiği deprem konutlarının millete hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, afetlerin engellenemeyeceğini, ancak yıkıcı etkisinin azaltılabileceğini, 5 bin deprem konutunun da bu anlayışla hayata geçirildiğini, 7 ayrı alanda depremin hemen ardından inşaatlara başlandığını ve ilk etapta yerinde yapılacak 1444 konut ve 208 konut ile rezerv alanında yapılacak 309 konutun temelinin bugün atıldığını belirtti.

İzmir'in 30 Ekim 2020'de yaşadığı doğal felaketi hatırlatan Erdoğan, 117 vatandaşın hayatını kaybettiği afette onlarca binanın da hasar gördüğünü ancak hükümetin, depremin yaralarını sarmak için derhal devreye girerek İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşüm sürecini başlattığını ifade etti.

"75 BİN METREKAREDE DEPREM DÖNÜŞÜMÜ"

Karaburun ilçesinde de depremden etkilenen köylerde köy evleri yapılacağını belirten Cuumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'i, depremden 91 saat sonra sağ olarak ulaşılan Ayda bebeğin sevinciyle 84 milyon olarak kucaklaşılan yer olarak tasnif etti. Rıza Bey apartmanı sakinlerinden burada ev sahibi olmak isteyenlere de aynı bölgede evlerini yapılıp teslim edileceğini belirten Erdoğan, son 8 yıldır İzmir'de riskili yapı olarak tespit edilen 20 bine yakın binadan 18 bine yakınının yıkımının gerçekleştirildiğini ve deprem dönüşümünün 75 bin metrekarelik alanda yürütüldüğünü belirtti. Bu dönüşümün yatırım değerini 800 milyon lira olarak belirten Erdoğan, Çiğli ve Bergama'da TOKİ eliyle hayata geçirilecek millet bahçelerinin de aynı zamanda toplanma alanları olacağına işaret etti.

"KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI HIZLA TAMAMLANACAK"

İzmir ile Ankara arasında kullanılacak yüksek hızlı tren hattının yapımının devam ettiğine dikkat çeken Erdoğan, Halkapınar Otagar metro hattının da yakında ihalesine çıkılacağını, İzmir Körfez Geçişi projesinin etütlerinin bittiğini ve Adnan Menderes Havalimanı'nın da baştan sona yenilendiğini vurguladı.

"İzmirli çiftçilerimize son 18 yılda 5,5 milyar lira tutarında destek sağladık. İzmir'deki 26 ilçemize doğal gaz getirdik. İnşallah kentsel dönüşüm çalışmalarını da hızla tamamlayacağız." diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Türkiye genelinde 1 milyon konutun yapımının gerçekleştirildiğini belirtti.