Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayram Tatilini 9 Güne Çıkardı: İşte Yeni Tarihler!"

Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de yaklaşık 4 saat sürdü.
Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, medya mensuplarının karşısına geçti ve önemli bir müjdeyi duyurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca vatandaşın beklediği müjdeyi şu şekilde verdi: Bayram tatili süresi 9 güne çıkarıldı.
26 ve 27 Haziran tarihlerinin idari izin kapsamına alındığını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram tatilinin toplamda 9 gün olacağını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan şu sözleri dile getirdi: "Bu sene Kurban Bayramımızı 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında kutlayacağız. 26 Haziran ve 27 Haziran günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Böylece vatandaşlarımız toplamda 9 gün süren bir bayram tatili yapabilecekler."
İşte Kurban Bayramı tatili günleri:
- 24 Haziran Cumartesi: Hafta sonu tatili
- 25 Haziran Pazar: Hafta sonu tatili
- 26 Haziran Pazartesi: İdari izin
- 27 Haziran Salı: İdari izin
- 28 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 1. gün
- 29 Haziran Perşembe: Kurban Bayramı 2. gün
- 30 Haziran Cuma: Kurban Bayramı 3. gün
- 1 Temmuz Cumartesi: Kurban Bayramı 4. gün
- 2 Temmuz Pazar: Hafta sonu tatili
Bu şekilde, vatandaşlarımız Kurban Bayramı tatilini 9 gün boyunca değerlendirme imkanına sahip olacaklar.