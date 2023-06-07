Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayram Tatilini 9 Güne Çıkardı: İşte Yeni Tarihler!"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki yeni kabine, ilk toplantısını gerçekleştirdi. Müjdeyi veren Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinin süresini 9 güne çıkardığını duyurdu. İşte yeni tarihler ve detaylar!"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayram Tatilini 9 Güne Çıkardı: İşte Yeni Tarihler!"

Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de yaklaşık 4 saat sürdü.

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, medya mensuplarının karşısına geçti ve önemli bir müjdeyi duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca vatandaşın beklediği müjdeyi şu şekilde verdi: Bayram tatili süresi 9 güne çıkarıldı.

26 ve 27 Haziran tarihlerinin idari izin kapsamına alındığını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram tatilinin toplamda 9 gün olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu sözleri dile getirdi: "Bu sene Kurban Bayramımızı 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında kutlayacağız. 26 Haziran ve 27 Haziran günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Böylece vatandaşlarımız toplamda 9 gün süren bir bayram tatili yapabilecekler."

İşte Kurban Bayramı tatili günleri:

  • 24 Haziran Cumartesi: Hafta sonu tatili
  • 25 Haziran Pazar: Hafta sonu tatili
  • 26 Haziran Pazartesi: İdari izin
  • 27 Haziran Salı: İdari izin
  • 28 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 1. gün
  • 29 Haziran Perşembe: Kurban Bayramı 2. gün
  • 30 Haziran Cuma: Kurban Bayramı 3. gün
  • 1 Temmuz Cumartesi: Kurban Bayramı 4. gün
  • 2 Temmuz Pazar: Hafta sonu tatili

Bu şekilde, vatandaşlarımız Kurban Bayramı tatilini 9 gün boyunca değerlendirme imkanına sahip olacaklar.

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