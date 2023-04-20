Cumhurbaşkanı Erdoğan beklenen müjdeleri duyurdu: Konutta doğal gaz bir ay ücretsiz

Cumhurbaşkanı erdoğan daha önce arife günü müjdemiz olacak demişti. Karadeniz gazı devreye alınırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan beklenen müjdeleri duyurdu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan beklenen müjdeleri duyurdu: Konutta doğal gaz bir ay ücretsiz

Cumhurbaşkanı erdoğan daha önce arife günü müjdemiz olacak demişti. Karadeniz gazı devreye alınırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan beklenen müjdeleri duyurdu. Buna göre mutfak ve sıcak su 25 metreküpe kadar tüketimi bir yıl, ısınma tüketimi ise bir ay boyunca tüm vatandaşlara ücretsiz olacak.

Türkiye, seçime doğru giderken önemli projelerini hayat geçirmeye devam ediyor.

ERDOĞAN BEKLENEN MÜJDEYİ AÇIKLADI

Bu süreçte merakla beklenen projelerden biri de enerji sektöründe hayata geçirildi.

KONUTTA DĞALGAZ 1 AY BEDAVA

Tarihin en önemli adımlarından biri olan Karadeniz gazı, bugün Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde ilk kez karaya çıkarıldı.

Karada 8 bin, denizde 2 binden fazla personelin çalıştığı projede ilk fazda üretilen doğalgaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla devreye alındı.

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Burada konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, peş peşe müjdeleri de açıkladı.

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Vatandaşlarımızın evlerinde ve mutfaklarında sıcak su tüketimindeki doğalgazı bir yıl ücretsiz veriyoruz. Aylık ortalama 25 metreküpe gelen doğalgaz tüketimi harcaması bir yıl boyunca faturalardan düşecek.

Karadeniz gazının sevincini, mutluluğunu coşkusunu 85 milyon doya doya yaşayalım diye müjdelerimizi açıklıyorum. 1 ay boyunca Türkiye'nin tamamındaki konutların doğalgaz tüketiminden ücret almayacağız. Yani mutfağın ve sıcak suyun yanı sıra ısınma dahil doğalgaz tüketimini tamamını 1 ay süreyle ücretsiz yapıyoruz. dedi.

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