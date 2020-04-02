Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkanları ile görüşüyor (CANLI)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 15.00'da video konferans yöntemiyle belediye başkanları ile görüşüyor. Erdoğan'ın, koronavirüse (Kovid-19) karşı alınacak tedbirler hakkında açıklamalar yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Toplu taşıma alanları, pazar yerleri gibi alanların temizliklerini aksatmadan yapmalıyız. Cadde ve sokakların temizliklerinin yürütülmesi için daha fazla hassasiyet gösterelim. Maske dağıtımını artırmalıyız. Belediyelerimize çok büyük görevler düşüyor.

Gıda ve temizlik ürünlerini vatandaşlarımıza ulaştırma noktasında da titiz davranmalıyız. Evden çıkmasını istemediğimiz vatandaşlarımızın, kitap, ihtiyaç ve internet ihtiyaçlarını tamamlamalıyız. Kaymakamlık ve valilikler ile temasta olmalısınız. Evinde tenceresi kaynamadığı için boynu bükük olan her vatandaşımızın vebali sizler üzerinedir.

(Belediyelerde) Temizlik ve korunma malzemelerinin temini ve dağıtımını yaygın şekilde sürdürmeliyiz.

Bilhassa işsiz kaldığı veya yetersiz gelire sahip olduğu için geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmamalıyız.

"ÖNCELİĞİMİZ VATANDAŞLARIMIZIN TEMEL İHTİYAÇLARINI KARŞILAYABİLMESİNİ SAĞLAMAKTIR"

AK Parti olarak milletimizi bugüne kadar hayal kırıklığına uğratmadık.

En büyük önceliğimiz vatandaşlarımızın geçim sıkıntısına düşmeden temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesini sağlayabilmektir.

Milletimiz göz boyamaya çalışanla halis niyetle hizmet edenin ayrımını böyle dönemlerde daha iyi yapar.

Her alanda aldığımız tedbirlerle 83 milyonun tamamının yanında olduğumuzu göstermeye çalışıyoruz.

"KORONA SALGINIYLA MÜCADELE TÜM KURUM VE KURULUŞLARIMIZIN MESELESİDİR"

Hamdolsun birçok ülkeye kıyasla iyi bir yerdeyiz ama bunu yeterli görmüyoruz.

Bu milletin en büyük gücü birliğidir, beraberliğidir.

Korona salgınıyla mücadele sadece hükümet ve devletimizin değil, tüm kurum ve kuruluşlarımızın meselesidir.

Dayanışma yerine ayrışma peşinde olanlara izin vermeyeceğiz.

83 milyonun arasına ayrılık, fitne ve tefrika virüsünü bulaştırmadığımız sürece koronavirüsle mücadelemiz çok daha kolay olacaktır.

Türkiye'de kimse hukukun ve kanunların üzerinde değildir

Ayrıntılar gelecek...