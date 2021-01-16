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  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BİP ve Telegram'dan hafta sonu mesaisini paylaştı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BİP ve Telegram'dan hafta sonu mesaisini paylaştı!

Watsapp'ın gizlilik sözleşmesinin ardından milyonlarca kullanıcının geçiş yaptığı BİP ve Telegram uygulamasını kullanan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 Ocak 2021 günü gerçekleştireceği mesai programını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BİP ve Telegram'dan hafta sonu mesaisini paylaştı!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya uygulaması BİP ve Telegram üzerinden bugünün mesai programı ile ilgili paylaşımda bulundu.

"Günaydın kıymetli kardeşim." ifadesiyle mesajına başlayan Erdoğan, şunları kaydetti: 

"Hafta sonunuzun mutlu ve huzurlu geçmesi en büyük temennim. Bugün İstanbul'dan Manisa'ya canlı bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Öğleden sonra saat 14.00'de başlayacak programla, Manisa'da tamamlanan enerji ve tabii kaynaklar projelerini hizmete alacağız.

Enerji konusunun dünyanın en önemli gündem maddelerinden biri olduğu böylesine kritik bir dönemde, bu yatırımlar inşallah gücümüze güç katacak. Türkiye'nin daha da büyümesi, güçlenmesi, tam bağımsız ve müreffeh yarınlara emin adımlarla ilerlemesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Sizi en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BİP ve Telegram'dan hafta sonu mesaisini paylaştı!

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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