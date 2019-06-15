Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir vatandaşın paketini alarak sigarayı bırakmasını istedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyaret ettiği Bağcılar'da bir vatandaşın sigara paketini alarak sigarayı bırakmasını istedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyaret ettiği Bağcılar'da bir vatandaşın sigara paketini alarak sigarayı bırakmasını istedi. Tacikistan dönüşü Bağcılar Belediyesi'ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, çocuklara da hediye dağıttı. Kaynak: İHA



