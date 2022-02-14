UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe – Slavia Prag son 32 turu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi?Lionel Messi o hamlesiyle kadınların gönlünü fethederken erkekleri kıskandırdı! "Karısı ne sevap işlemiş acaba?"Malzeme Takip Ve Dağıtım İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıCumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti öncesi açıklamalarda bulunduKurtuluş Tayiz kimdir? Kaç yaşında, nereli? Kurtuluş Tayiz'in biyografisiUkrayna - Rusya gerilimi altın fiyatlarını darmadağın etti! Gram altın 800 TL zincirini kırdı, fiyatlar yükseliyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatlarıCanan Barlas kimdir? Kaç yaşında, nereli? Canan Barlas'ın biyografisiŞampiyonlar Ligi: Salzburg – Bayern Münih son 16 turu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi?Babadan oğula dededen toruna! Evli ve çocuklu olduğu gerçeği ile şok etkisi yaratmıştı! Cihangir Ceyhan'dan yeni 'aile' paylaşımı geldi!Şampiyonlar Ligi: Inter – Liverpool son 16 turu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi?
İstanbul5 °C
  1. HABERLER
  2. SİYASET
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti öncesi açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti öncesi açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti öncesi İstanbul Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti öncesi açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti öncesi İstanbul Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Biraz sonra geniş bir heyetle Abu Dabi'ye hareket edeceğiz. İlişkilerimizde yeni bir dönemi başlattık. Aralık ayında dışişleri bakanımız, Ocak ayında meclis başkanımız emirlikleri ziyaret ettiler.

Bu ziyaretimle yakaladığım ivmeyi geliştirmeyi, ilişkileri hak ettiği seviyeye ulaşması için gerekli adımları atmayı hedefliyoruz.

BAE ile dostluğumuzun ve kardeşliğimizin yeni 50 yılına şekil verecek adımları ziyaretim sırasında beraberce atacağız.

Körfez Bölgesi'ndeki tüm kardeş ülkelerin güvenliğini ve istikrarını kendimizinkinden ayrı görmüyoruz.

Görüşmeler ve imzalayacağımız anlaşmalarla önemli mesafe alacağımıza inanıyorum. Emirliklerdeki önde gelen yatırımcılarla da bir araya geleceğim.

EMİNE ERDOĞAN'IN SAĞLIK DURUMU

Eşim bu ziyarette benimle beraber olamayacak çünkü o henüz pozitif. Tedavisine devam ediyor. 

TEMEL GIDA ÜRÜNLERİNDE KDV'NİN İNDİRİLMESİ

Bu konuyla ilgili gerek Maliye Bakanım gerek Ticaret Bakanım açıklamalarını yaptılar. Kurduğumuz ekiplerle beraber, bizim attığımız adımlara ters adım atanlara ciddi cezalar uygulayacağız. Arzu edilmeyen adımlara atanlara cezalar ağır olacaktır. Buraların kontrolü ve denetimi sürdürülecek.

UKRAYNA-RUSYA ARASINDA YAŞANAN GERİLİM

Biz sadece BAE ve Türkiye arasındaki ilişkileri değil, bölgedeki ilişkileri de masaya yatıracağız. Tabi bunun en önemlisi Ukrayna Rusya gerilimi bunun üzerinde de ıslarla duracağız.

Detaylar gelecek...

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT