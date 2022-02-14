Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti öncesi açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti öncesi İstanbul Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Biraz sonra geniş bir heyetle Abu Dabi'ye hareket edeceğiz. İlişkilerimizde yeni bir dönemi başlattık. Aralık ayında dışişleri bakanımız, Ocak ayında meclis başkanımız emirlikleri ziyaret ettiler.

Bu ziyaretimle yakaladığım ivmeyi geliştirmeyi, ilişkileri hak ettiği seviyeye ulaşması için gerekli adımları atmayı hedefliyoruz.

BAE ile dostluğumuzun ve kardeşliğimizin yeni 50 yılına şekil verecek adımları ziyaretim sırasında beraberce atacağız.

Körfez Bölgesi'ndeki tüm kardeş ülkelerin güvenliğini ve istikrarını kendimizinkinden ayrı görmüyoruz.

Görüşmeler ve imzalayacağımız anlaşmalarla önemli mesafe alacağımıza inanıyorum. Emirliklerdeki önde gelen yatırımcılarla da bir araya geleceğim.

EMİNE ERDOĞAN'IN SAĞLIK DURUMU

Eşim bu ziyarette benimle beraber olamayacak çünkü o henüz pozitif. Tedavisine devam ediyor.

TEMEL GIDA ÜRÜNLERİNDE KDV'NİN İNDİRİLMESİ

Bu konuyla ilgili gerek Maliye Bakanım gerek Ticaret Bakanım açıklamalarını yaptılar. Kurduğumuz ekiplerle beraber, bizim attığımız adımlara ters adım atanlara ciddi cezalar uygulayacağız. Arzu edilmeyen adımlara atanlara cezalar ağır olacaktır. Buraların kontrolü ve denetimi sürdürülecek.

UKRAYNA-RUSYA ARASINDA YAŞANAN GERİLİM

Biz sadece BAE ve Türkiye arasındaki ilişkileri değil, bölgedeki ilişkileri de masaya yatıracağız. Tabi bunun en önemlisi Ukrayna Rusya gerilimi bunun üzerinde de ıslarla duracağız.

Detaylar gelecek...