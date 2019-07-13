Cumhurbaşkanı Erdoğan, bisikletle hac yolculuğuna çıkan 8 İngiliz vatandaşını kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Londra'dan Medine'ye bisikletleri ile hac yolculuğuna çıkan 8 İngiliz vatandaşını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Londra'dan Medine'ye bisikletleri ile hac yolculuğuna çıkan 8 İngiliz vatandaşını kabul etti. Bisikletli İngiliz vatandaşlarıyla sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, onların fotoğraf çektirme taleplerini geri çevirmedi.

Kaynak: İHA