Cumhurbaşkanı Erdoğan, bisikletle hac yolculuğuna çıkan 8 İngiliz vatandaşını kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Londra'dan Medine'ye bisikletleri ile hac yolculuğuna çıkan 8 İngiliz vatandaşını kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Londra'dan Medine'ye bisikletleri ile hac yolculuğuna çıkan 8 İngiliz vatandaşını kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Londra'dan Medine'ye bisikletleri ile hac yolculuğuna çıkan 8 İngiliz vatandaşını kabul etti. Bisikletli İngiliz vatandaşlarıyla sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, onların fotoğraf çektirme taleplerini geri çevirmedi.
Kaynak: İHA
HABERE YORUM KAT