Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge mi var?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Türkiye'nin iftiharı Kayseri, Medeniyetimizin beşiği Anadolu'nun zirvesi Kayseri, Koca Sinan'ın şehri Kayseri... Asırlardır bu ülkeye hizmetin en iyisini veren Kayseri... Seni yürekten selamlıyorum.

Kayseri’ye şimdiye kadar 26 katrilyon tutarında yatırım yaptık.

Proje çalışmaları devam eden millet bahçemizin yapımına bu yıl başlıyoruz.

Fakat CHP bu işten anlamıyor. Park alanlarını ormanlık alanlarını millet bahçesiyle karıştırıyor bu zavallılar.

Dersini iyi çalış öğren de öyle gel. Millet Bahçesi içine Millet Kıraathanesi yapacağız. 24 saat açık olacak gençler gelecek ders çalışacak. Sağlıkta 15'i hastane olmak üzere Kayseri'ye 45 tesis yaptık. Kayseri Şehir hastanemiz bin 607 yatak kapasiteli.

Geçen gün beraber oldukları partinin eş başkanı “biz Kürdistan’da oylarımızı HDP’ye vereceğiz. Batıda da AK Parti ve MHP’yi yok etmek için çalışacağız” diyor.

TÜRKİYE'DE KÜRDİSTAN DİYE BİR BÖLGE Mİ VAR?

Kardeşlerim Türkiye’de Kürdistan diye bir bölge var mı? Bay Kemal de bu açıklamayı yapanlarla beraber gidiyor. Bu İYİ Parti nasıl oluyor da ülkeyi bölmek isteyenlerle beraber yürüyor.

31 Mart’ta gelin bunlara toptan dersini verelim. Biz daha çok çalışacağız. Ve bunları sandığa gömeceğiz.

Yanımızda olmayanlara diyoruz ki; size de bize de ölüm var. Gelin bizim yanımıza birlikte yürüyelim.

31 Mart’ta bir kez daha hizmet siyasetini tercih ediyor muyuz?

Eskiden ittifaklar seçimden sonra olurdu. Biz bu konuda da devrim yaptık. Milletimiz sandığa gittiğinde kimin kiminle yürüdüğünü görüyor. CHP İstiklal Marşı’mızı söyleyemeyenlerle ittifak halinde. İyi Parti de bunlarla beraber. Biz buna üzülüyoruz.

Bizim MHP ile ittifakımızın temelleri çok daha gerilere uzanır. Biz İstiklal Marşımızı her gün aynı seda ile söylüyoruz. Cumhur ittifakını pazara kadar değil mezara kadar kurduk.