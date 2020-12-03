Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim icraatımızın ulaştığı yere sizin hayalleriniz bile ulaşamaz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenecek "Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Verilişinin 86. Yıl Dönümü Programı'nda gündemi değerlendirdi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satırbaşları...

"Kadına yönelik şiddetin engellenmesi konusunda hassasiyet gösteriyoruz. Her durumda kadınları korumaya alıyoruz.

Aileye yapılan her saldırı ve tehdidi doğrudan varlığımıza yapılmış sayıyoruz.

Türkiye'de kadın, çocuk, engelliler gibi konularda sürekli konuşan, eleştiren, karamsarlık aşılayan bir kesim var.

CHP, belediye başkanları ve yardımcılarının aşağılık kabahatlerini örtmek için kırk takla atıyor.

Vekilin benim askerime, orduma hakaret edecek; Bay Kemal senin ağzından tek bir kötü laf çıkmayacak. Bu millet seni affetmeyecek!

Hakaret edilen ordu ve onun her mensubu birer Mehmetçiktir. Biz Mehmetçiğimizi size yedirtmeyiz ve yedirtmeyeceğiz.

Bunlar kadar yalanı kolay söyleyen bir siyasetçi tanımadım. Bir doğru konuş be!

Kaç kez Sakarya'daki tan palet fabrikasıyla ilgili her şeyi ortaya koyduk!

Tank Paleti Fabrikası'yla ilgili her şeyi vesikalarıyla ortaya koyduğumuz halde hala bunu konuşuyor. Buradan ekmek çıkmaz, boşuna konuşma.

İçlerindeki rezillik ve kepazeliklere bakmadan önlerine gelene çamur atmayı siyaset kılıfıyla örtmeye kalkanların maskelerini düşüreceğiz.

Tüm kadınlara sesleniyorum; partisindeki taciz ve tecavüzler karşısında sessiz kalan, örtbas etmeye çalışanlara ilk fırsatta güzel bir ders verin.

Bizim icraatımızın ulaştığı yere sizin hayalleriniz bile ulaşamaz.

Siverek'te bugün bir seçim yapıldı. Boşalan belediye başkanlığı için Ayşe Çakmak hanımefendi 3. turda seçildi."

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