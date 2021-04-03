Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat talimat verdi: Teşkilatlara 'Sahaya inin' çağrısı!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Beştepe'de gerçekleşen partisinin 7. Olağan Büyük Kongresi ardından teskilatlara sahaya inmeleri talimatını verdiği öğrenildi. Kongrenin ardından neredeyse yüzde 70'i yenilenen AK Parti kadrolarının vatandaşlarla daha sıkı diyalog kurmasını isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, pandemi nedeniyle teknolojik imkanların yoğun olarak kullanılmasını ve toplantıların dar kapsamda tutulmasını istedi.

TÜRKİYE'DEKİ DÖNÜŞÜM ANLATILACAK

AK Parti'yi 2023 seçimlerine götürecek kadronun hazırlanmasının ardından seçimler için şimdiden çalışmalara başlayan yetkililerin, belde, ilçe ve il teşkilatları vatandaşlar ile bir araya geleceği öğrenildi. Bu buluşmalarda AK Parti'nin 19 yıllık icraatlarının anlatılmasının yanı sıra değişen, gelişen, büyüyen Türkiye'deki bu olumlu dönüşüm de vurgulanacak.

MKYK ÜYELERİ DE SAHADA OLACAK

Saah'ın haberine göre, 2023 hedeflerine ulaşmak için atılacak adımların vatandaşlarla paylaşılacağı saha çalışmalarında aynı zamanda vatandaşların istek ve beklentileri toplanarak AK Parti Genel Merkezi'ne iletilmek üzere raporlaştırılacak. Raporlar doğrultusunda AK Parti'nin söylemleri güncellenecek. AK Parti Gençlik Kolları ve Kadın Kolları da kendi çalışma alanları kapsamında benzer bir çalışma yürütecek. Teşkilat yöneticilerinin yanı sıra sayısı 75'e çıkarılan MKYK üyeleri de sahada olacak.

PANDEMİ KOŞULLARI ÇERÇEVESİNDE...

Seçimlere hazırlık aşamasında MKYK üyelerinin Ankara'dan ziyade sorumlu oldukları kentlerde çalışma gerçekleştirmeleri planlanırken teşkilatların, vatandaşlara ulaşırken pandemi koşullarını da göz önünde bulunduracağı, bu sebeple büyük toplantılardan ziyade dar kapsamlı buluşmalar ve teknolojik imkanlardan yararlanma gibi tedbirler alınacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışmalarını, hafta sonunu geçirmek üzere geldiği Muğla'nın Marmaris ilçesi Karacasöğüt Mahallesi'nde bulunan Okluk Konukevi'nde sürdüreceği öğrenildi.