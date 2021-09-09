Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu için ABD'ye gidecek, bir de açılış yapacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye gidecek. Erdoğan, bu ülkede Yeni Türkevi Binası'nın açılışını da yapacak.

Alınan bilgilere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenecek zirveye katılmak üzere ABD'ye gidecek. 19-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan zirve kapsamında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bazı ülke liderleriyle ikili görüşmeler yapması öngörülüyor. BİDEN İLE GÖRÜŞME OLACAK MI? Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile görüşüp görüşmeyeceği ise henüz netleşmedi TÜRK EVİ'NİN AÇILIŞINI YAPACAK Ayrıca Erdoğan'ın, Manhattan'da yapımı tamamlanan Türk Evi'nin açılışını gerçekleştirmesi de bekleniyor. Tayfun Altuntaş Editör abdnew york