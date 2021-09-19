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  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kuruluna katılmak için ABD'ye gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kuruluna katılmak için ABD'ye gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 76'ncı Genel Kurulu görüşmelerine katılım göstermek üzere bugün ABD'ye gidecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kuruluna katılmak için ABD'ye gidiyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 76'ncı Genel Kurulu genel görüşmelerine katılım göstermek için bugün New York'a gideceği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kuruluna katılmak için ABD'ye gidiyor

İLK OLARAK NEW YORK'TAKİ TÜRKEVİNİN AÇILIŞINI YAPACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretinde ilk olarak 20 Eylül Pazartesi günü, New York'ta kurulan Yeni Türkevi binasının açılışını yapacak.

21 EYLÜL'DE BM GENEL KURULU'NDA KONUŞACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sonraki süreçte, "Kovid-19 Salgınının Atlatılması, Sürdürülebilirliğin Yeniden İnşası, Gezegenin İhtiyaçlarına Cevap Verilmesi, İnsanların Haklarına Saygı ve Birleşmiş Milletler'in Yeniden Canlandırılması İçin Dayanıklılığın Umut Yoluyla Tesisi" temasıyla yapılacak 76'ncı Genel Kurul'un ilk günü olan 21 Eylül'de konuşmalarını gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kuruluna katılmak için ABD'ye gidiyor

"DAHA ADİL BİR DÜNYA MÜMKÜN" BAŞLIKLI KONFERANS

Gerçekleşen ziyaret ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yanı sıra çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla görüşmeler yapacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından düzenlenecek, "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" başlıklı konferans kapsamında ABD'deki Türk, soydaş ve Müslüman toplumu temsilcileriyle bir arada bulunacak.

ABD BASININA DA KONUŞACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'deki basın yayın kuruluşlarına röpörtaj vermesi ve Türk-Amerikan İş Konseyince (TAİK) ABD iş dünyasının temsilcilerinin iştirakiyle düzenlenecek 11'inci Türkiye Yatırım Konferansı geleneksel Gala Yemeği'ne katılması öngörülüyor.

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