Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM'de "Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi"nde konuştu! "Faydalı bireyler yetiştirmek için gerekeni yapmaya devam ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Vesayet Konseyi'nde düzenlenen "Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi"nde konuştu. Konuşmasına, kendisini dinleyenleri selamlayarak başlayan Erdoğan, zirve için BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e teşekkürlerini iletti.

Milletleri ayakta tutan, değişime öncelik eden ve dünyaya değer katmasını sağlayan temel unsurun eğitim olduğuna işaret eden Erdoğan, "güçlü toplum, güçlü ülke" idealine ancak beşeri sermayenin iyi değerlendirilmesi, nitelikli bir eğitim sürecinden geçirilmesiyle ulaşılabileceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın satır başları şu şekilde;

"Son 20 yıldır, eğitimin yaygınlaştırılması, eğitimde kalitenin yükseltilmesi ve fırsat eşitliğinin sağlanmasına yönelik tarihi nitelikte adımlar atıyoruz."

"OKULLAŞMA ORANINI YÜZDE 90'LARIN ÜZERİNE ÇIKARDIK"

"4+4+4 eğitim reformu"yla zorunlu eğitimi 12 yıla çıkararak, Türkiye genelinde okullaşma oranlarını yükselttiklerini ifade ederek, "Haydi Kızlar Okula Projemizle kız çocuklarımızın eğitimini teşvik ederek, okullaşma oranını yüzde 90'ların üzerine çıkardık. Okul öncesi eğitim seferberliğimiz sayesinde, 5 yaş çocukların okullaşmasını yüzde 78'den yüzde 93'e çıkardık. Önümüzdeki dönemde bunu yüzde 100'e ulaştırmayı hedefliyoruz."

EĞİTİM KURUMLARI VE SANAYİ BÖLGELERİ ARASINDA YAKIN İLİŞKİLER

"Üreterek öğrenme yaklaşımıyla mesleki eğitim kurumlarımız ile sanayi bölgelerimiz arasında yakın iş birliği tesis ediyoruz. Mesleki ve teknik eğitim alanındaki tecrübemizi diğer ülkelerle paylaşmak amacıyla Uluslararası Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerini hayata geçirdik."

"BİNLERCE ÖĞRENCİYE ÜLKEMİZDE ÜCRETSİZ EĞİTİM İMKANI SUNUYORUZ"

"Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansımız TİKA da özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere yönelik eğitim ve teknik eğitim desteği veriyor. Türkiye burslarıyla, her yıl farklı seviyelerde binlerce öğrenciye ülkemizde ücretsiz eğitim imkanı sunuyoruz. Ülkemizde misafir ettiğimiz 4 milyonu aşkın sığınmacının çocuklarını da kendi evlatlarımızdan ayrı tutmuyor, eğitimleri için gereken her türlü çabayı gösteriyoruz. Uluslararası çabalarımızın yanı sıra eğitim müfredatımızı da günümüzün ihtiyaçlarına göre güncelliyor, yeniliyoruz. Çevre bilincini küçük yaşlardan itibaren aşılamak üzere K12 programına çevre eğitimi ve iklim değişikliği dersini ekledik. İstikbalimizin teminatı olan evlatlarımızı vatana, millete ve tüm insanlığa faydalı bireyler olarak yetiştirmek için gerekeni yapmaya devam ediyoruz."