Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir Izetbegović ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Bosna Hersek'te, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir Izetbegović'i ile görüştü.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Bosna Hersek'te, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir Izetbegović'i ile görüştü. DHA



