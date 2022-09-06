Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'te! Ortak basın toplantısında konuştu! İki ülke vatandaşları kimlikle seyahat edebilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkan ülkelerine yönelik ziyaret programı kapsamında bugün Bosna Hersek'e gitti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak Saraybosna Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyeti Havalimanı'nda Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkoviç, Saraybosna Büyükşehir Belediye Başkanı Benjamina Kariç, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Zaran Djeriç, Cumhurbaşkanlığı Protokol Müdürü Beba Pavloviç, Genelkurmay Başkanı Senad Masovic, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin ile Saraybosna Büyükelçiliği görevlileri karşıladı.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkanlık Sarayı'na gitti. Erdoğan'ı Başkanlık Sarayı'ndaki tören alanına gelişinde Caferoviç karşıladı. Erdoğan ile Caferoviç'in tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, iki ülke milli marşları çalındı.

Tören kıtasını selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Caferoviç, daha sonra tokalaşarak gazetecilere poz verdi.

Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Şefik Caferoviç (sağ 2), konsey üyeleri Zeljko Komsic (sağda) ve Milorad Dodik (solda) ile bir araya geldi.

ERDOĞAN: SIKINTILARIN AŞILMASINDA ELİMİZDEN GELENİ YAPMAYA HAZIR OLDUĞUMUZU BİR KEZ DAHA BELİRTİYORUM

Bosna Hersek'te Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Şefik Caferoviç ile konsey üyeleriyle birlikte yaptığı görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin kıymetli başkanı Caferovic, kıymetli heyet üyeleri, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Diplomatik ilişkilerimizin tesisisin 30. yıldönümünde burada olmak ziyaretimize tarihi bir nitelik kazandırmıştır.

Türkiye-Bosna Hersek ilişkileri müstesna nitelik taşımaktadır. Değerli mevkidaşlarımla gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde ilişkilerimizi daha ileriye taşımak için atabileceğimiz adımları ele aldık. Bosna Hersek 2 Ekim'de yapılacak bir seçime hazırlanıyor. Seçim arefesinde bu ziyareti gerçekleştirmek bizim için de önemli.

Bosna Hersek'i önümüzdeki dönemde yoğun bir gündem beklemektedir. Seçime giden süreçte ülkenin refahına katkı sağlayacak bir seçim atmosferinin olması önemlidir. Seçim sonuçlarının tüm Bosna Hersek için şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bosna Hersek'teki mevcut sıkıntıların aşılmasında elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha belirtiyorum.

Yatırımlarımızı daha da artırmak amacıyla neler yapabileceğimi ele aldık. Saraybosna-Belgrad Otoyol projesine büyük önem veriyoruz. Konunun finans noktasındaki ilişkiler ağı açısından Ziraat Bankası Genel Müdürü'ne gerekli talimatı verdim, süratle bu sıkıntıyı çözecekler.

İKİ ÜLKE VATANDAŞLARI KİMLİK KARTLARIYLA GİDİŞ - GELİŞ YAPABİLECEK

Ziyaretimizle bu stratejik sürece yeni bir ivme kazandırdığımıza inanıyorum. Bir yeni adımı da özellikle artık kimlik kartlarıyla, özellikle Bosna Hersek - Türkiye arasındaki gidiş-gelişleri yapabilme kararını verdik. Bundan böyle Türkiye'den Bosna Hersek'e, Bosna Hersek'ten de Türkiye'ye kimlik kartlarıyla seyahat edilebilecek.

Sırbistan'la da yarın böyle bir anlaşma imzalayacağız. Tüm kulvarlarda Bosna Hersek'in yanında olmaya devam edeceğimizi bir kez daha belirtmek istiyorum.

TÜRKİYE, YUNANİSTAN'A OPERASYON YAPAR MI?

Bir gece ansızın gelebiliriz diyorsak ne dedim vakti saati geldiğinde bir gece ansızın gelebiliriz. niye? Ellerinde bu adalar var, bu adalarda üsler var buralardan hareketle bize gayrimeşru tehditler devam ederse sabrın da bir sonu vardır. Sabrın sonu geldiği anda sabrın sonu selamettir. Selameti gördüğümüz anda bunu da Yunanistan'ın ben bildiğine inanıyorum. O vakit saat gelir, gereği yapılır. Radar kilitlemesi şu, bu adımları atmak hayra alamet değil.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Şefik Caferoviç'in ortak basın toplantısında yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

Bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Sanayi bölgelerinin oluşturulması çok çok önemli bir konudur. Otoyol yapımıyla ilgili teknik heyet gelecektir. Üçüncüsü enerji anlamında bir eylem grubu oluşturulacak.

Kimlikle bizim vatandaşlarımızın ziyaret etmesiyle ilgili konuşmuştuk. Prosedür tabii ki bellidir. Türkiye Cumhuriyeti bize çok destek veriyor.