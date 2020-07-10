Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam Millete Sesleniş konuşması yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan Danıştay'ın Ayasofya kararının ardından bu akşam saat 20.53'te Millete Sesleniş konuşması gerçekleştirecek. Erdoğan konuşmasını saat 20.53'te yapacak. Bu saatin seçimiyle 1453 İstanbul'un fethi ve fethin üzerinden 600 yıl geçmesinin önemi vurgulanıyor.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 20.53'te bir Millete Sesleniş konuşması gerçekleştireceklerdir." duyurusunda bulundu.

DANIŞTAY KARARI İPTAL ETTİ

Danıştay 10.Dairesi Ayasofya'nın cami ibadete açılması için açılan davada Ayasofya'nın müze statüsünü iptal etti. Alınan kararla Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasının önüne açıldı.

Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine yönelik Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle Danıştayda dava açtı.

Davayı duruşmalı inceleyen Daire, 2 Temmuz'daki duruşmada tarafları dinledi.

Duruşmanın ardından dosyayı inceleyen Danıştay 10. Daire kararını verdi.

Daire, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti.

AYASOFYA İBADETE AÇILDI MI?

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Böylelikle Ayasofya’nın tekrar ibadete açılmasının önü açılmış oldu.