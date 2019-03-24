Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bu bireysel bir terör eylemi değil, bu örgütlü bir terör eylemidir”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda'daki cami saldırısıyla ilgili, "Bu bireysel bir terör eylemi değil. Bu örgütlü bir terör eylemidir. Bu örgütlü terör eyleminin arkasında kimler var. Yönetim bize verdikleri söz çerçevesinde bize verdikleri söz çerçevesinde bunu meydana çıkartacaktır. Sayın Başbakan'ın yaptığı açıklamalar her yönüyle taktire şayandır. Bu işin acısını hissetmiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TGRT Haber televizyonunda İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar'ın sorularını cevapladı. Mabeyn Köşkü'nde gerçekleşen canlı yayında gündeme dair açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'den ayrılıp başka partiye geçmiş olanların seçimden sonra AK Parti'ye geri dönmesinin mümkün olmadığını söyledi.

"Yeni Zelanda halkı insanlıktan nasibini almamış olanlara insanlık dersini vermiştir"

Yeni Zelanda'daki terör eyleminin bireysel olmadığını, örgütlü bir eylem olduğunu söyleyen Erdoğan, "Bu bireysel bir terör eylemi değil. Bu örgütlü bir terör eylemidir. Bu örgütlü terör eyleminin arkasında kimler var. Yönetim bize verdikleri söz çerçevesinde bize verdikleri söz çerçevesinde bunu meydana çıkartacaktır. Sayın Başbakan'ın yaptığı açıklamalar her yönüyle taktire şayandır. Bu işin acısını hissetmiştir. Bende İslam İşbirliği Teşkilatının olağanüstü toplantısını düzenledik, bu toplantıya Başbakan Yardımcısı katıldı, göçten sorumlu bir Müslüman bayan bakan vardı, o da katıldı. Konuşmamı yaptıktan sonra kendilerini başabaşa görüşmeyi yaptık. Onlarda bu işin takipçisi olduklarını, hatta biliyorsunuz ben anında Başkan Yardımcım ve Dışişleri Bakanımı geriş bir heyet ile oraya gönderdim. Orada genel vali ile başbakan ile belediye başkanı ile Müslüman cemaatlerin temsilcileri ile görüşmeler yaptı. Bana bağlantı kurdular, telefonla onlara hitap ettim. Halk bu konuda asla böyle bir "terör içindeki halk" diye değerlendirilemez. Yeni Zelenda halkı insanlıktan nasibini almamış olanlara insanlık dersini vermiştir. Oradaki merasimler insani bir duruştur. Bu insani duruşu bir kenara koymamız mümkün değil. Yeni Zelenda halkına şahsım ve milletim adına kalbi şükranlarımı konuşmalarımda özellikle belirttim. Ama ortada bir gerçek var" diye konuştu.

"Sen ezan okunduğunda düdük öttüren toplumun önde gidenlerindensin"

Avusturalyalı senatör ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun aynı söylemde bulunduklarının altını çizen Erdoğan, "Avustralya'da bir senatör ortaya çıkıyor, ahlaksızca, edepsizce bir açıklama yapıyor. Benzer açıklamayı da bu ülkede Bay Kemal yapıyor. Yaptığı konuşma, "İslam ülkelerinden kaynaklı terör" diyor. Ne demek İslam ülkelerinden kaynaklı terör. Batılılar gibi, terörün kaynağını İslam'a dayıyorlar ya, Bay Kemal'de aynı şeyi söylüyor. Avusturalya'daki senatör de aynı şeyi söylüyor. Bir defa sen "İslam dünyasından kaynaklanan terör" diyemezsin. Haddini bil. O zaman sen kendinden şüphe etmen lazım. İslam bir barış dinidir. Barış dini olan İslam'a sen terörü fatura edemezsin, haddini bil. İslam dünyasının içinden teröristler çıktı diye İslam'ı terörize edemezsin. Bu adam Hıristiyan, 51 Müslümanı öldürdü, biz şimdi Hıristiyanlığa terör dini mi diyeceğiz, Hristiyan dünyasından kaynaklanan terör mü diyeceğiz, böyle bir hakkımız var mı? Hepsinin içinden, Musevilerin, Hıristiyanların, Müslümanların içinden de bunlar çıkabilir. Biz kalkıp da şuanda DEAŞ" savunabilir miyiz, savunamayız. Sen yüzde 99'u Müslüman olan Türkiye'de "İslam dünyasından kaynaklanan terör" dersen bu toplum sana şüphe ile bakar. Zaten sen ezan okunduğunda düdük öttüren toplumun önde gidenlerindensin. Senin parti sözcünden kalkıp "bu düdükler polise karşı, ezana karşı değildir" diyorsa normaldir senin böyle bir şey söylemen" şeklinde konuştu.

"Biz sizin cemaziyel evvelinizi biliriz"

CHP'nin geçmişinin belli olduğunu söyleyen Erdoğan, "CHP'nin geçmişi nedir, camileri kapatan, mescitleri kapatan, bütün bunlara karşı duran bir anlayıştır. Başörtüsüne karşı yasağı koyan ve utanmadan kalkıp "başörtü yasağını ben kaldırdım" diyecek kadar ileri gitmiştir. Sen nereden kaldırdın. İşi Anayasa Mahkemesine götüren onlar, utanmadan "biz çözdük" diyor. Sonra Nur Serter, ikna odalarının baş mimarı değil miydi? Orada o kızlarımıza zulmeden bu kadın değil miydi? Bu kadın sonra CHP'nin milletvekili olmadı mı? Kimi aldatıyorsunuz. CHP'li milletvekili Nur Serter o zaman Kemal Alemdaroğlu'nun yardımcısıydı. İkna odalarının da baş mimarıydı. Kimi aldırıyorsunuz. Biz sizin cemaziyel evvelinizi biliriz. Başörtüsü ile hukukunuzun ne olduğunu çok iyi biliriz" ifadelerini kullandı.

"AK Parti sizin gibi çürük çarık tipleri içine alacak parti değildir"

Batuhan Yaşar'ın bazı isimler tarafından yeni parti kurulacağı iddiaları olduğunu hatırlatması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ülkede siyasetin acemileri var. Yolda giderken siyasete bulaşmış olanları var. Çekirdekten bu işin içinden gelme olmak başka bir şey. Biz bu yola makam ve koltuk aşkı ile çıkmadık. Bizim sevdamı millet. Sevdası millet olmayanların çabası beyhude bir çabadır. "Bazı denemeler" oldu diyorsunuz, sonuçları ortada. Partimizden çok kişiler ayrıldılar, parti kurdular, sonra ne oldu, sıfırlandılar. Çok yaptılar. Davamıza baş koyan arkadaşlarımız koltuk değil, halkımıza hizmet derdinde. Bu anlayışa sahip çıkmayanlarla biz yol yürüyemeyiz. Yoldan çıkanları da zorla yola sıkmak gibi bir zaman israfına giremeyiz. Bizimle yola çıkıp da CHP'nin içinde olanlar var. Öbür tarafta "biz artık akademik çalışma yapacağız" deyip de istikametini kaybedenler var. Bu tür tartışmalar yeni değil. Türk siyasi tarihinin son 20 yılına baktığımız zaman Türkiye'nin büyük badireler atlattığını görüyoruz. Bu badirelerin hepsinin altında da AK Parti'nin emeği, milletimizin desteği vardır. Türkiye'nin beka mücadelesi verdiği bu dönem içinde yeni bir siyasi oluşumdan ziyade güçlü bir birlikteliğe ihtiyacımız bulunmaktadır. AK Parti milletimizin karşılaştığı sorunlara yönelik çözümler üretmek, millete hizmet etmeyi kendisine şiar edinmiş bir partidir. Dolayısıyla gitmiş başka bir partiden aday olmuş, şöyle veya böyle, şunu bilecek bir defa, "seçimden sonra ben tekrar AK Parti saflarında yerimi alırım" kusura bakma, AK Parti sizin gibi çürük çarık tipleri içine alacak parti değildir. Müslüman bir sokulduğu delikten bir daha sokulmaz. Çünkü dava adamı davasına ihanet etmez. Davasına ihanet edenlerle de yol yürünmez. Biz şuanda bu yolumuzu samimi olanlarla yürüyoruz, yürümekte kararlıyız. Böyle bir şeşi yapacak olursak milletimiz bizi affetmez" ifadelerini kullandı.

"Bu bedel ta nerelerdeydi, düşürdük, şuanda geldiği yer 5 bin Euro"

Bedelli askerlik ücretlerinin yüksek olduğu yönündeki iddialara gülerek cevap veren Erdoğan, "El insaf. Bu kadar harcamalar yapılacak. Bu bedel ta nerelerdeydi, düşürdük, şuanda geldiği yer 5 bin Euro. Ne zaman askere müracaat yapıyorsa o günün kuru üzerinden değerlendirilecek ama ücretler orada fiks olarak, TL olarak neye tekabül ediyorsa o parayı ödeyecek. Bunu yurt dışında olanlarla yurt içinde olanlara eşitledik" dedi.

Kaynak: İHA