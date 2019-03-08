Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu trenden inen bir daha binemez (2)

GÖBEKLİTEPE ÖREN YERİNİN RESMİ AÇILIŞINI YAPTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mitingin ardından kent merkezine 18 kilometre uzaklıktaki Göbeklitepe Ören Yeri'ne gitti. İlk olarak Göbeklitepe'de çıkan eserlerin yer aldığı bölgeyi dolaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, eserler ve yürütülen çalışmalara ilişkin kazı ekibi ve Müze Müdürlüğü yetkililerinden bilgi aldı.

Erdoğan beraberinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile milletvekili ve belediye başkanları ile ören yerini dolaştıktan sonra Göbeklitepe'nin bulunduğu arazinin eski sahibi olan ve halen burada çalışan Mahmut Yıldız ile sohbet etti. Ören yerine ilişkin aldığı bilgilerin ardından Erdoğan, kentin tüm kesimleriyle turist yoğunluğuna hazır hale gelmesi gerektiğini vurguladı.

BAKAN VARANK'TAN CHP'YE ELEŞTİRİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Göbeklitepe için 10 milyon harcandığını hatırlatıp, ören yerinin gelecek nesillere aktarılması için çalıştıklarını kaydetti. Bakan Varank, konuşması sırasında CHP'nin Türkiye Uzay Ajansı konusunda Anayasa Mahkemesi'ne gitmesini eleştirerek şöyle dedi:

"Şanlıurfa'da bulunan Harran Ovası'nda GAP İdaresi ve TÜBİTAK işbirliğiyle uydu takibiyle tarım yapıyoruz. Havadan ve yerden veri topluyoruz. Çiftçi nasıl çok kazanır ona kafa yoruyoruz. Ama CHP zihniyeti çıkıyor Türkiye'nin 20 yıllık hayali olan uzay ajansını engellemek için çalışıyor. Bunlar Anayasa Mahkemesi'ni yol yapıyor. Bizim ufkumuz uzayda ama bu CHP zihniyeti yaya bile değil sürünüyor" dedi.

BAKAN ERSOY: GÖBEKLİTEPE BİZE ARMAĞAN VE EMANETTİR

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise Göbeklitepe'nin Anadolu Kültür mirasının zirve noktası olduğunu belirterek, "Dünyanın ilk tapınağı Göbeklitepe. Burası bulunana kadar Malta'da bulunan en eski tapınak olarak biliyordu. Göbeklitepe için 12 bin yıldan bahsediyoruz. Üstelik kazı devam ediyor. Tarih onu var eden topraklarda yeniden ayağa kalkıyor. Göbeklitepe arkeoloji dünyasında birçok cevabı geçersiz kıldı. Ülkemizin tarihi zenginliğine sahip çıkmak adına önemli kararlar atıyoruz. Gaziantep'te Arkeoloji Enstitüsü kuruyoruz. Arkeolojik kazı sürelerini artıracağız. Devam eden 153 bilimsel kazı var.1 Mart tarihinde 122 çalışma içerisinde kazıların yıl boyu devam etmesi protokolü imzaladık. Çalışmalara hız kazandırıp, ciddi istihdam sağlayacağız. 2019'un Göbeklitepe yılı ilan edilmesi çok önemlidir. Göbeklitepe bize armağan ve emanettir. Onu korumak, değerlendirmek ve gelecek nesillere ulaştırmak sorumluluğundayız" diye konuştu.

FUAT OKTAY: İNSANLIK TARİHİ AÇISINDAN ÖNEMLİ

Tarihin sıfır noktasında Türkiye'nin sahip olduğu Göbeklitepe'de olmaktan mutlu olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, şöyle konuştu:

"Tarihin ilk yerleşim yerlerinden birisiyiz. 12 bin yıl öncesine ışık tutan Göbeklitepe, Anadolu'nun uygarlıktaki yerini tüm dünyaya göstermektedir. Nice peygamberlerin yaşadığı bu güzel toprakların inanç merkezi olduğunu ve tarihin ilk tapınak ve ibadethanesinin bu topraklarda olması tarihin seyrini değiştirmiştir. İlk tarım ve yerleşik yaşama geçiş burada gerçekleşiyor. Mısır piramitlerinden 7 bin 500 yıl daha eski olan Göbeklitepe adeta tarihin sıfır noktası insan eliyle yapılmış en eski ibadet yeridir. İnsanlık tarihinin yeniden yorumlanmasına neden olan Göbeklitepe'yi turizme kazandırmak için yürütülen çalışmalar sonrası 2019 Göbeklitepe yılı ilan edildi. Bu adımlar insanlık tarihi açısından son derece önemli. 2023 yılında Şanlıurfa'ya gelmen turist sayısını çok yukarı taşımayı hedefliyoruz."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BU YIL HEDEF 50 MİLYON TURİST

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise konuşmasında Göbeklitepe'nin insanlık tarihinin yeniden yazılmasını gerektirecek derecede önemli olduğunu söyledi.

Göbeklitepe ile öne sürüldüğü insanların önce yerleşik hayata geçip daha sonra inançlarını sembolize eden yapılan inşa ettiği bilgisinin tersine işlediğinin ortaya çıktığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle dedi:

"Göbeklitepe insanların inançlarının peşinden giderek yerleşik hayata geçildiğinin işaretini veriyor. Göbeklitepe geçen yıl yapılan takiple UNESCO'nun kalıcı listesine ilave edildi. Geçte olsa tescillenmiş oldu. Daha önce 2'si karma, 15'i kültürel olmak üzere 17 kültürel miras alanı bu listedeydi. Göbeklitepe ile bu sayı 18'e yükseldi. Dünya kültür mirası geçici listesindeki varlık ve alan sayımız ise 77'ye yükseldi. Ama bizim için yeterli değil. Bu sayıların her geçen yıl daha da artacağına inanıyorum. Ülkemizin eşi bulunmaz tarih kültür ve medeniyetler beşiği olduğu zamanla daha iyi anlaşılacaktır. Ülkemizin her köşesi adeta açık hava müzesi, onun için de çok yoğun çalışmanın ortaya konulması lazım. Çünkü bizim gibi kadim yerleşim yerlerindeki tarihi eserlerin bulunması ortaya çıkarılması biraz da nasiple olur. İstanbul, Hatay Mardin, Şanlıurfa ve daha çok ilimizde farklı amaçlarla yürütülen çalışmalarda çok önemli eserlere rastlıyoruz. En somut örnek Göbeklitepe. 1963 yılında 2 üniversitenin yaptığı araştırmalardan gerekli derinliğe inilmediği ve yüzey araştırmalarıyla sınırlı kalındığından sonuç alınamamış. 1986 yılına kadar ne olduğu meçhul kalmış. Çiftçi tarlasını sürerken bulduğu heykeli müzeye götürmesi ve hayatını insanlığın geçmişini araştırmaya adayan Alman bilim insanı Klaus Schmit'in görmesiyle Göbeklitepe'nin önemi ortaya çıkıyor. Verilen gayretlerin sonucunda böyle bir hazine gün yüzüne çıkmıştır. Ama bu eserleri ortaya çıkarmak kadar tanıtımını yapmakta önemlidir. 100-150 senelik mazisi olmayan eserlerin nasıl reklamının yapılıp, korunduğunu, milyonlarca turistin ziyaret ettiği çekim merkezine dönüştürüldüğünü görüyoruz. Türkiye'nin kültürel miras bakımından kesinlikle eksikliği yok aksine fazlası var. Bizim eksikliğimiz reklam ve tanıtımını layıkıyla yerine getiremeyişimiz. Az önce öğrendim, dün bin kadar ziyaretçi buraya gelmiş. Bir günde bin kişi geliyorsa bu binler olacak demektir. Devlet ve müteşebbislerin şartları zorlayacağı yatırımlar ise terör örgütü tarafından bugüne kadar sabote edildi. Terörün istismar ettiği ne varsa ortadan kaldırdık. Turizm; uzun süre sezonluk olan deniz, güneş, kum üçgenine hapsoldu. Hükümetlerimiz döneminde ülkemizdeki 142 müzeyi yeniledik, 52 yeni müze açtık. Ülkemizin zenginliklerini yurtdışında geniş kitlelere göstermek için 68 yurtdışı kültür varlığı sergisi açtık. Turizm yelpazemizi genişlettik. 13 milyon olan turist sayısını 46 milyona çıkardık, turizm gelirini 12 milyar dolardan 30 milyar dolar sınırına getirdik. Bu yıl hedef 50 milyon turisti geride bırakmak. 2023'te 70 milyon turist hedefine ulaşmayı başaracağız, bunda kararlıyız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından törene katılanlarla birlikte kurdele keserek Göbeklitepe Ören Yeri'nin resmi açılışını yaptı.

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DHA