Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bu ülkede taş üstüne taş koyanın başımız üstünde yeri vardır”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir programının son durağı olan seramik fabrikası açılışına katıldı. Erdoğan burada yaptığı açıklamada istihdama katkı sunan girişimcilere teşekkür ederken, "Bu ülkede taş üstüne taş koyanın başımız üstünde yeri vardır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolunun açılışını gerçekleştirmek için geldiği İzmir'de ziyaretlerini Kınık ve Bergama Belediyelerinde halka hitap etmesiyle sürdürdü. Buradaki programının ardından Erdoğan, Kemalpaşa'da İzmir Seramik Fabrikası Duratiles - Akgün seramik açılış törenine katıldı. Törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, eski TBMM başkanı, eski başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın yanı sıra AK Parti İzmir milletvekilleri ve iş dünyasının önemli isimleri katıldı.

Açılış töreninde ilk olarak Akgün Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Akgün kısa bir açıklama yaparak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a katılımından dolayı teşekkür etti.

"Bu ülkede taş üstüne taş koyanın başımız üstünde yeri vardır "

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılış töreninde yaptığı konuşmada "Şu anda az önce de ifade edildiği gibi grubun 15. fabrikasını burada açıyoruz. İnşallah bu rakamların çok daha artması lazım. 4 bin 500 çalışanı yeterli bulmuyoruz. Burada 550 istihdamın yapılacağını arkadaşlarım bana söylediler. Rabbim her şeyden önce böyle müteşebbislerin artmasını bizlere nasip etsin. Böyle bir seramik fabrikasının burada hizmete alınmasından memnuniyet duyuyoruz. Allah bu tip müteşebbislerin artmasını ülkemize nasip etsin. Aş, iş, ekmek Buna vesile olan girişimciler medari iftiharımızdır. Şahsım ve milletim adına onları tebrik ediyorum. Taş üstüne taş koyanın başımın üstünde yeri ver. Onların önünü açmaya devam edeceğiz. Bu fabrika inşallah bundan sonrakilerin devamını sağlar. Bu vesileyle bu kurdeleyi kesiyoruz" diye konuştu.

Açılış töreninin ardından fabrikadan ayrılmaya hazırlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. İzmir programı sona eren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'den ayrılmak üzere Adnan Menderes Havalimanı'na doğru yola çıktı.

Kaynak: İHA