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  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu yıl turizmde patlama olacak (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu yıl turizmde patlama olacak (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oğlu Mehmet Akar'ın (20) HDP'liler tarafından kaçırıldığı iddiasıyla partinin Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 3 gün eylem yapan Hacire Akar (49) ile telefonla görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu yıl turizmde patlama olacak (2)

HACİRE AKAR İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oğlu Mehmet Akar'ın (20) HDP'liler tarafından kaçırıldığı iddiasıyla partinin Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 3 gün eylem yapan Hacire Akar (49) ile telefonla görüştü.

DHA

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