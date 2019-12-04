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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Buckingham Sarayındaki resepsiyona katıldı

NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi'ne katılmak için Birleşik Krallık'ın başkenti Londra'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kraliçe II. Elizabeth'in, heyetler onuruna Buckingham Sarayında verdiği resepsiyona katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Buckingham Sarayındaki resepsiyona katıldı

NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi'ne katılmak için Birleşik Krallık'ın başkenti Londra'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kraliçe II. Elizabeth'in, heyetler onuruna Buckingham Sarayında verdiği resepsiyona katıldı.

Resepsiyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan eşlik etti.

Kaynak: DHA

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