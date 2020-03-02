Cumhurbaşkanı Erdoğan Bulgaristan Başbakanı Borisov’u kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'u kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'u kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti kapsamında Ankara'yı ziyaret eden Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'la bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki kabulün ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.
İkilinin ortak basın toplantısı yapması bekleniyor.
Kaynak: İHA
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