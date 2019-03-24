Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük İstanbul mitinginde halka hitap ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenikapı'daki Büyük İstanbul Mitinginde halka hitap ediyor.

''Cumhur İttifakı'' İstanbul'da ortak miting düzenliyor. Konuşmasında gençlere seslenen Binali Yıldırım, ''Gelin bu şehri akıllı şehir yapalım. Birlikte çalışmaya, kankam olmaya var mısınız?" dedi. MHP lideri Bahçeli ise ''İstanbul, Cumhur İttifakı'nın hassasiyet ve haysiyet merkezidir'' ifadesini kullandı. Şu sıralarda Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Sevda nedir bilmezsek sevdalandığım şehir; kubbeler arasında nakış gibi işlenen şehir, ey şehadetlerle şahlanan şehir; alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimizin İslam alemine işaret ettiği şehir, asrı saadetten gelen misafirleriyle şereflenen şehir… Fetih fatih Sultan Mehmet Han’a nasip olan şehir; adaletin huzurun hakikatin hakim olduğu şehir… Her inançtan, her kesimden insanın güvenle yaşadığı eman şehir; herkesin gözü olduğu gözdesi olduğu İslam şehri… Seni yürekten selamlıyorum İstanbul.

Ayasofya’sı ile Sultan Ahmet Camisiyle en son Büyük Çamlıca Camisi ile… Kıtaları birleştiren İstanbul. Sizleri aşk ile selamlıyorum İstanbul. Yenikapı bugün bir başka güzel. İşte böylesi yürekler fethetmişti İstanbul’u. İşte böylesi bir iman, aşılmaz denilen surları yerle yeksan etmişti. İşte böylesi bir azim asırlarca İstanbul’a dünyayı yönettirmişti.

- CHP'den aldığımız İstanbul'da su yok, çöp çoktu. Hava kirliliği vardı.

- Erdoğan, Cumhur İttifakı İstanbul Mitingi'ne katılanlarını sayısını "Emniyet şu anda alanda 1 milyon 600 bin kişinin olduğunu söyledi" ifadeleriyle açıkladı.

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