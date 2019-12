Cumhurbaşkanı Erdoğan Cambridge Camii’nin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'nin başkenti Londra'da Cambridge Camii'nin açılışını yaptı. Erdoğan, "İslami terör yaftasını kabul etmeyiz, etmiyoruz. Terör örgütleri arasında iyi kötü ayrımlarını reddediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'nin başkenti Londra'ya gerçekleştirdiği ziyaretinin son gününde Cambridge Camii'nin açılışını yaptı. Cami İmamı Sejad Mekiç'in Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan açılış töreninde, Yusuf İslam Vakfı Başkanı Yusuf İslam, Cambridge Cami Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Zeynep Coşkun ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıklamalarda bulundu. Camilerin birliğin dirliğin paylaşmanın yardımlaşmanın sembolü olduğunu söyleyen Erbaş, "Sevginin merhametin huzurun muhabbetin en canlı olduğu yelerdir camiler" dedi. Camilerin İslam düşüncesinin ve ahlakının topluma ve dünyaya açılan kapısı olduğunu söyleyen Erbaş, "Bu manada bu güzel cami beraberce nice güzel işler yapabileceğimizin en somut düşüncesidir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cambridge'de sadece bir caminin açılışını yapmadıklarını aynı zamanda her taşı, her nakışı ile çatışmayı ve husumeti reddeden abidevi bir eseri de bu güzel şehre armağan ettiklerini ifade etti. Erdoğan, "On seneyi aşkın bir çabanın meyvesi olan Cambridge Camiinin Türk kökenli vatandaşlarımız ve soydaşlarımız başta olmak üzere Birleşik Krallık'taki tüm Müslümanlara hayırlı olmasını diliyorum. Bu vesileyle 2017 yılında aramızdan ayrılan Camimizin mimarı David Marks beyefendiyi de minnetle anmak istiyorum. Ayrıca Cambrige Üniversitesi'nde okurken çok erken yaşta ebedi aleme uğurladığımız Baraka Khan kızımıza da Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Baraka kızımız bir taraftan yakalandığı amansız hastalıkla mücadele ederken diğer taraftan da camimiz için kampanya başlatmış bağış toplamıştı. Bu bağışlar camimizin kadınlar mahvilinde kullanıldı. Onun hatırasını yaşatmak için de buraya bereket odası denildi. Rabbim Baraka kızımızla beraber diğer yardım severlerin de hayırlarını dergahı hizmetinde kabul eylesin diyorum" dedi.

"Cambridge Camii mimarisi de gerçek anlamda bir kültürel zenginliği yansıtıyor"

Cuma günü Londra Köprüsü'nde meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybeden her ikisi de Cambridge Üniversitesi mezunu kurbanlar için Türkiye ve Türk milleti adına taziyelerini sunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cambridge cami gerçekten güçlü bir dayanışma ve işbirliğinin ürünüdür. Caminin şehre kazandırılmasında başta Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı olmak üzere farklı kurumlarımızın çok büyük pay var" diye konuştu.

Caminin yapımında emek veren herkesi gönülden kutladığını söyleyen Erdoğan, "Burada çivi yok gördüğünüz gibi bütün ahşap işler birbirine geçme. Ağaç işçiliğinin şaheserlerinden biri olan bu alanda birçok ödüle laik görülen Cambridge Camii bin 300 kişilik kapasiteye sahip. Cambridge Caminin mimarisi de gerçek anlamda bir kültürel zenginliği yansıtıyor. 5 bin 270 metre kare üzerine kurulan külliyede sergi salonu, konferans salonu, derslikler, anne çocuk alanı ve kafeterya gibi birçok sosyal donatı da bulunuyor" diye konuştu.

"Avrupa'da bir ilk"

Cambridge Camii'nin çevre hassasiyetiyle Avrupa'da bir ilki temsil ettiğini söyleyen Erdoğan, "Doğal havalandırma sistemiyle, güneş panelleriyle, hava kaynaklı ısı pompalarıyla, yağmur suyu arıtmasıyla, aydınlatma ihtiyacını azaltan çatı ışıklıkları ve yeşil çatısıyla teknolojinin en son imkanları kullanılarak inşa edilen bu ibadethane aynı zamanda Avrupa'nın ilk çevre dostu camisidir" şeklinde konuştu.

Caminin ön bahçesinin hem cennete hem de dünya hayatının güzelliklerine atıflar yapan özgün bir anlayışla düzenlendiğini söyleyen Erdoğan, "İlk andan itibaren ayrımcılığa karşı dayanışmanın timsali olan bu cami, inşallah gelecekte de vahdetin, muhabbetin ve barışın merkezi olmayı da sürdürecektir" dedi.

"Terör sadece ülkemizin değil tüm insanlığın ortak düşmanı"

İnsanlık olarak sancılı ve zor dönemler yaşadığımızı söyleyen Erdoğan, "Çok uzun yıllar demokrasinin beşiği olmuş ülkelerde Irkçılık ayrımcılık ve İslam düşmanlığı zehirli bir sarmaşık gibi yayılıyor. Müslümanlara ve yabancılara ait iş yerleri, evler, ibadethaneler hemen her gün ırkçıların ve faşist grupların hedefi oluyor. Müslüman kadınlar sadece başörtüsü taktıkları için tacize uğruyor" diye konuştu.

Özellikle camilere ve diğer dinlerin ibadethanelerine yönelik saldırıların akıl almaz boyutlara ulaştığını ifade eden Erdoğan, "Savaşta bile dokunulmayacak yerlerden birisi ibadethanelerdir. Bırakın katletmeyi tarih boyunca ibadethanelere sığınan insanların malı, canı, namusu hep korunmuştur. Şayet bir yerlerde ibadethaneler hedef alınıyorsa, bombalanıyorsa, yakılıyorsa orada bulunan siviller vahşice öldürülüyorsa insanlık için alarm zilleri çalıyor demektir. Bunun için Türkiye olarak her fırsatta terörün sadece ülkemizin değil tüm insanlığın ortak düşmanı olduğunu söylüyoruz" diye konuştu.

"İslami terör yaftasını kabul etmeyiz, etmiyoruz"

"Terörle İslam kelimelerini yan yana getiremezsiniz" şeklinde konuşan Erdoğan, "İslam'ın içinden veya Müslümanların arasından bir terörist çıkıyor diye İslam'ı lekeleyemezsiniz. Türkiye, DEAŞ'a karşı dünyada en büyük mücadeleyi veren ülkedir. Ciddi manada şuanda ceza evlerimizde DEAŞ'lılar vardır. Sadece Suriye'de 3 bini aşkın DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik. Hala da devam ediyoruz. Çünkü DEAŞ'lının İslam'la alakası yoktur onlara bizden değildir. Bizim dinimizde masum bir insanı katletmek, tüm insanlığı katletmekle eşdeğerdir. Müslüman terörist olmaz ve İslam'dan terörist çıkmaz. Bundan dolayı birilerinin ısrarla gündemde tutmaya çalıştığı İslami terör yaftasını kabul etmeyiz, etmiyoruz. Terör örgütleri arasında iyi kötü ayrımlarını reddediyoruz. Teröristin hepsi kötüdür" dedi.

Kaynak: İHA