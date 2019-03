Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir televizyon kanalında yerel seçim hazırlıkları ve projeler değerlendiriyor. Başkan Erdoğan ''Yerel seçimler Türkiye'nin geleceğini ne ölçüde, nasıl etkileyecek? Cumhur ittifakı aşısı tuttu mu? Yeni Zelanda'da Müslümanlara yapılan katliam ve artan Müslüman düşmanlığı gibi konularda neler düşünüyor? Seçimlerden sonra dış politikada hangi konular ağırlık kazanacak? Seçimlerle ilgili nasıl bir sonuç bekliyor? İstanbul ve Ankara'da son durumu nasıl değerlendiriyor?'' sorularını yanıtlıyor..

İşte cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

(Yeni Zelanda) Oradaki zihniyetin acaba bir ifadesi mi? Bu olay bireysel bir olay değildir. Bu olay örgütsel bir olaydır. 50 kişi şehit edilmiştir. Avrupa'dan henüz birş ey duymuş değiliz. İslam dünyasında da yok onu da söyleyeyim. Batı medyası işi tamamen sinsice götürüyor. Sadece biz yorumlarımızı değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Türk heyetini Yeni Zelanda'ya gönderdik.

"BİZİM ÜLKEMİZDE BİZ BÖYLE ŞEYLERE ASLA MÜSAADE ETMEDİK"

Bir yandan özgürlüklerden bahsedeceksiniz bir terörist ortaya çıkacak farklı bir yaklaşım olacak. Müslüman cemaatlerin liderleri 15 yıldan bahsetti. 50 Müslüman orada şehit ediliyor bunun cezası 15 yıl olacak. Bu kabul edilebilir mi? İdam hala dünyanın değişik yerlerinde devam ediyor. 50 kişi ibadet esnasında şehit ediliyor. Bizim ülkemizde biz böyle şeylere asla müsaade etmedik, her türlü tedbiri aldık.

Bu bir şeyi gösteriyor. Her şey teknoloji değildir. Her şey imkanlarla olmuyor. Bir de Nusreti ilahi vardır. 15 yaşındaki çocuklar Çanakkale'de bu savaşa katıldı. Rabim orada Nusret'i veriyor ve bizler Çanakkale'den zaferle çıkıyoruz. Her yıl bunlar anma törenlerine gelirler biz her türlü desteği gösteririz.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Terbiyesiz önce haddini bileceksin. Geldi burada tur attı. Netanyahu'nun oğlunun benzer ifadeleri var. Bunlar sıradan ifadeler değil. Demek ki ruh kökenlerinde bunlar hala yaşıyor. Bu ülkede yok mu, var. Burası İstanbul. Anamuhalefetin başlındaki adam gibi. 'Terör İslam dünyasına kaynaklı' lafını kullanıyor.

BEKA MESELESİ

Beka meselesinin ne olduğunu bizim milletimize anlatmamzı lazım. Gaziantep'e Urfa'ya bütün buralara roketlerle yapılan saldırılar bizim beka meselemiz değil mi? Buraya atılmış bombalar var. Buralarda şehitlerimiz var. Bunları beka meselesi olarak görmeyeceğiz de neyi göreceğiz? Bay Kemal'in keyfi yerinde. Bay Kemal "YPG bize mi saldıracak" diyor. Daha ne yapacak? Saldırdı bile. Eğer biz o terör koridorunu kapatmamış olsaydık, Afrin'den ve Cerablus'tan yarma harekatımızı gerçekleştirmemiş olsaydık, bugün bizim güney sınırımız tamamen teröristler tarafından işgal edilmiş olacaktı. Güney'de bir güvenli bölge ilam edemezsek her an bu sıkıntıyı yaşarız.

Bunlar öyle bir noktaya getirdiler ki, o gece helikopterlerle sandıklar içinde Kobani'ye mühimmatı indirdiler. Benim Kürt kardeşlerim bazen diyor ya "Türkiye bize sahip çıkmıyor" diye. Kobani'den gelen yaklaşık 300 bin kardeşim Türkiye'de. Bunu nereye koyacağız?

"BU MEMLEKET YOL GEÇEN HANI DEĞİL"

Ben meydanlarda dev ekranlara bazılarını izletiyorum. Çok açık net . Bir kadın var 'biz sırtımızı PKK'ya dayadık' diyor. Bu çok manidar. Bunlar beka meselesi olmaz mı? Bir diğeri savaş çağrısı yapıyor. Savaş kapıdaysa buyrun topunuz gelin. Bu memleket yol geçen hanı değil. Diğeri Kandil'den mesaj veriyor. Oylar şuraya. Bir tane Temeli olmayan adam o da kalkıyor diyor ki Kürdistan'da oylar HDP'ye...

31 Mart sandığı çok önemli.

