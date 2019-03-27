Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtlıyor. 31 Mart yerel seçimlerine günler kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gündemdeki gelişmeleri canlı yayında değerlendiriyor.

İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Sürpriz gayet güzedi. Milletimizle beraber yürüyoruz. Hak bildiğimiz davaların öncüleri de miletimiz olunca her türlü engeli aşmayı başardık. AK Partili bir cumhurbaşkanı olsam da 82 milyonun cumhurbaşkanıyım. Bay Kemal bunu hazmedemiyor. Ben cumhurbaşkanı demem diyor. İster de ister deme. Milletin onayını almış ve artık yeni yönetim sistemi ile yeni Anayasamıza işlenmiş durumda.

Artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyerek yola çıktık, yeniden Türkiye'yi inşaa ettik.

25 yıldır milletimize hizmet yolunda, milletimiz için yine milletimizle beraber yürüyoruz. Önümüze çıkan her türlü engeli aşmayı başardık. Yolumuza kararlı bir şekilde devam ettik. Her ne kadar Cumhurbaşkanı olarak AK Partili bir Cumhurbaşkanı olsam da ben tamamıyla 82 milyonun Cumhurbaşkanıyım. Bay Kemal bunları hazmedemiyor, anlayamıyor. 'Ben Cumhurbaşkanı demem' diyor. İster de, ister deme.Yeni yönetim sistemiyle artık bu iş tescillenmiş. Milletin onayını aldıktan sonra da yeni yönetim sistemiyle anayasamıza işlenmiş durumda. Türkiye'nin dört bir yanında 'buradan bize oy gelmedi' demedik. Biz CHP'lilerin olduğu yerde de HDP'lilerin olduğu yerlerde de hepsine hizmetlerimizi dört dörtlük götürdük. 780 bin kilometre kare bizim vatanımız..

Meydanların diline baktığımızda bu seçimde çok ciddi bir yanılmayı anket şirketleri yaşayacak.

Diğerleri Yenikapı'da neden bir miting yapmadı. Bunun bir gerekçesi var. Bir güven olsa yaparlardı. O mitingin karşılığını biz de orada yaşamayazsan bu nasıl yorumlanır bunu düşündüler. Anket şirketlerinin yanılgıda olduğunu gerçek anketin yapıldığı pazar günü göreceğiz. Şuan da iyi gittiğimize inanıyorum. Hedefe inşallah varacağız. Milletime güveniyorum..

KÜÇÜK BİR KIZDAN ERDOĞAN'A MEKTUP

(Mektup'tan 50 TL ve bileklik çıktı) "Merhaba Cumhurbaşkanım. Biz ailecek sizleri çok seviyoruz. Televizyondan sizleri takip ediyoruz. Kardeşime Tayyip Dede demeye çalıştırıyoruz. Ben bu bilekliği artık kullanmıyorum. Size veriyorum. Sİzler de bu bilekliği ve parayı devletimiz için kullanırsanız çok sevinirim. Eğer boş vaktiniz dolursa bizi bu numaradan arayabilirsiniz, sesinizi duymuş oluruz".

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