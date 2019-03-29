Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında soruları yanıtlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir televizyon kanalının canlı yayınında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Bunların intikam gibi ifadeler kullanması bunlar bize yakışmazdı. Biz işi kararlı bir şekilde sürdürdük. Projelerimizi anlattık. Cumhur İttifakı'ı olarak pazar akşamının çok iyi sonuçlarla neticeleneceğine inanıyorum.

CUMHURBAŞKANININ İSTANBUL SEVGİSİ

Doğduğumuz büyüdüğünüz bir vilayet. Uluslararası camiada gıpta ile bakılan bir şiir. Kimler İstanbul'u kendi stratejik kayıtlarına almadı ki, kimler hedef göstermedi ki. 1453 çok anlamlıdır. Gezi olayların yaşadık ya 'zulüm 1453'de başladı' diye duvarlara yazıldı ya bunlar Haçlı uzantılarıdır.

Hedef Çanakkale'yi aşıp, İstanbul'a gelmekti, girmekti. Gazi Mustafa Kemal'in liderliğinde o zaman 'Hey 15'li 15'li' meselesinde o kınalı kuzular, yavrular, hepsi tıp öğrencileri vesaire. Beklenen sayıda asker yok. Teknoloji ise hepsi düşman kamplarının içerisinde. Ve Seyit Onbaşı gibi kendini o yola vakfeden Mehmetçiğimiz Çanakkale'de onlara geçit vermediler. İstanbul orada adeta virgül değil noktayı koydu. Çanakkale Geçilmez ifadesi İstanbul içindir. Avusturalya, Yeni Zelanda buraya geldi. Neydi dertleri? İstanbul'du. 15 yaşındaki yavrular kınalı kuzular asker yok, teknoloji isie hepsi düşman kampları içinde. Çanakkale'de geçit vermediler .Çanakkale'nin sularına gömdüler. İstanbul orada adeta virgülü değil noktayı oydu. Biz bu doğduğumuz şehre aşık olduk.

"OTURDUĞUN BU ŞEHİR RASTGELE BİR ŞEHİR DEĞİL"

Oturduğun bu şehir rastgele bir şehir değil. Biz de bu sevdayla bu şehre aşık olduk. Benim doğduğum, büyüdüğüm yer İstanbul'un müstesna yerleri değildi. Ben Kasımpaşa'da doğdum. Onun da tarihi önemliydi. Osmanlı okçuların yetiştiği yerin kenarında olan mahallede, iki odalı kirada oturduğumuz evde büyüdük. Binali Bey de aslında Kasımpaşalı'dır. Onun da mazisi oradan başlar. O Erzincan'dan çıktı geldi. Yollarımız bu davada bütünleşti. 40 yıllık siyasi geçmişim var. Siyasette şu andaki siyasi partilerin başında olanların gençlik kollarından yetişip buraya geleni yok. Kimisi gökten zembille inmiş. İlk başladığım yer Kasımpaşa. Beyoğlu Gençlik Kolları'ndan başladık. Büyükşehir Belediye Başkanlığına attığımız adımdan sonra İstanbul aşkımız orada şekillendi. O zamanki ilçe belediye başkanlarımızla el ele verdik. Dünyadaki yapılan yerleri de incelemek suretiyle adımı attık, çok kısa zamanda çok çok ciddi yatırımlar sığdırdık.

'Halkımız bizim projelerimize bakıp oy versin istiyoruz'

"Ey vatandaşım sandığa gel, gelmeyeni de al gel..."

Ayrıntılar geliyor...