Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cemaati olmayan cami yetim ve öksüzdür (4)

KADIN KOLLARI, GENÇLİK KOLLARI VE İL YÖNETİM KURULU İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İzmir İl Başkanlığı'nda yaptığı balkon konuşmasının ardından kadın kolları, gençlik kolları ve il yönetim kurulu ile ayrı ayrı bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen toplantılarda, Erdoğan'ın partisinin İzmir'de aldığı oyu artırması için teşkilattan çok çalışmalarını istediği öğrenildi. AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye verdi.

BAYINDIR'A "SÜS BİTKİLERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ" MÜJDESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra yerel seçimde AK Parti'nin kazandığı Bayındır Belediyesi'ni ziyaret etti. Buraya helikopter ile gelen Erdoğan, otobüsün üzerinden kendisini bekleyen kalabalığa seslendi. Programa, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, AK Parti'li milletvekilleri ve çok sayıda partili ile halk katıldı.

Programda konuşan Erdoğan, şunları söyledi:

"Bayındır'ın saygı değer güzel insanları, hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Siz yanımızda oldukça hiç endişe etmeyin. Yedi düvel gele evelallah aşar gideriz. Evet, ben Bayındır'ı farklı görüyorum. Farklı bir heyecan var, inşallah Bayındır'ın süs bitkileri bir başka açmış. Ve sizlerle beraber inşallah Bayındır'ımızı çok daha bayındır yapacağız. Gıda Tarım Bakanımız bir İzmirli olarak sizlere her türlü desteği yakın markajda vermeye devam edecek. Sizlere Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi bölgesi kuracağımın müjdesini vermek istiyorum. Bakanımızda bu işin bir numaralı sorumlusudur. Milletvekilleri ve belediye başkanları ile hep birlikte bu yakın takibi sürdüreceğiz. OSB bölgesini kuracağız. Bir milyon 334 bin metrekare alanda kurulacak süs bitkileri organize sanayi bölgesinde 24 dekarlık 40 süs bitkileri işletmesi faaliyet gösterecek. Bu bölgemiz ülkemizin özellikle süs bitkileri yetiştiriciliği konusunda kalbi, aynı zamanda ihracat üssü olacak. Buraya girecek olan parayı, sermayeyi düşünün. Ciddi bir hareketliliği Bayındır'a getirecek. Bu bölgede ayrıca süs bitkileri sektörüne ara eleman yetiştirmek amacıyla süs bitkileri eğitim merkezini kuracağız."

'BİZ NEDEN YAPAMAYALIM?'

Süs bitkileri konusunda fuar ve festivallerin yapılacağı merkezi de Bayındır'da kuracaklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Buradaki yatırım sayesinde 1500 vatandaşımız iş ve aş sahibi olacak. Projemizi hayata geçirmek için düğmeye bastığımızın müjdesini sizlere veriyorum. Biz bugüne kadar eğilmedik, eğilmeyeceğiz. Biz sadece ve sadece Allah'ın huzurunda rüku ve secdede eğiliriz. Hiçbir gücün önünde eğilmedik bundan sonra eğilmeyeceğiz. Bugün Bayındır'da sizleri bu heyecanla görünce dedim ki, "İnşallah OSB ile birlikte 1500 insanında istihdam edilmesi ile çok farklı bir duruma gelecek." Bununla şunu söyleyeceğiz; "Bizim de süs bitkileri alanında bir OSB'miz var." Bu çok önemli bir olay. Bugün bir Hollanda ve Singapur bu tür bitkilerle yeri yerinden oynatıyor. Ya onlar yapıyor da biz neden yapamayalım? Şimdi bu adımı da neresi atıyor? İzmir. Nerede? Bayındır. Ama benim sizden bir isteğim var; bir olun, iri olun, diri olun, kardeş olun, hep birlikte Türkiye olun. Bizi bölemeyecekler. Terör örgütlerine gereken dersi Cudi, Gabar'da verdik. Şimdi de Kuzey Suriye'de veriyoruz. Şehitlerimize Allah'ta rahmet diliyorum. Suriye Milli Ordusu ile birlikte Mehmetçiklerimizin verdiği bu mücadele tarihe kayıttır. Mehmetçiğimiz destan yazıyor. Hanım kardeşim "biz de gidelim" diyor. Bu nede demek biliyor musunuz? Şerife bacılar bitmedi demek. Nene hatunlar bitmedi demek. Biz de sizlere güveniyoruz. Siz de bizlere güvenin, biz size bu işi düşürmeden bitiriyor olacağız."

'NE ALDATAN NE DE ALDANAN OLACAĞIZ'

İzmir'deki Ergenli Barajı ile ilgili gereken çalışmaları yapmak istediklerini de belirten Erdoğan, "İnşallah Ergenli Barajı ile ilgili adımı da atmak istiyoruz. İnşallah değerli kardeşlerim, ekonomik noktada ciddi bir toparlanmadayız. Bununla birlikte 2020-21'de bunun adımını atabileceğiz. Hatta yap-işlet-devret model gibi bir imkan yakaladığımızda hemen adımını atarız. Biz sizi seviyoruz. Biz size güveniyoruz. Siz de bize güvenin. Ne aldatan olacağız ne aldanan olacağız ama biz milletimizle ayaktayız ve bu yolda yürümeye devam edeceğiz" dedi.

Erdoğan, konuşmasının ardından halka çay dağıttı ve buradan Kiraz ilçesine geçti.

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Kaynak: DHA