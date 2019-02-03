Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy’de çay bahçesinde vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü'nde Ürdün Kralı Abdullah ile yaptığı kahvaltının ardından Çengelköy sahilindeki tarihi Çınaraltı Çay Bahçesi'nde vatandaşlarla sohbet etti, çarşı esnafını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, sabah saatlerinde Ürdün Kralı 2. Abdullah ve eşi Rania el Abdullah ile Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü'nde bir araya gelerek kahvaltı yaptı. Programın ardından günün önemli bir kısmını Vahdettin Köşkü'ndeki çalışma ofisinde geçiren Erdoğan, akşam saatlerinde Çengelköy sahiline inerek Çınaraltı Çay Bahçesi'nde vatandaşlarla sohbet etti. Çay bahçesinde bir süre oturarak vatandaşları dinleyen Erdoğan, daha sonra çarşı içerisindeki esnafı ziyaret ederek alışveriş yaptı. Esnafı dinleyen Erdoğan, alacağı ürünlerin tadına bakmayı da ihmal etmedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çarşı turu sırasında vatandaşların ilgisi de yoğun oldu. Cumhurbaşkanı ile konuşmak ve fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar, Erdoğan'ın girdiği çarşının girişine toplanarak sevgi gösterilerinde bulundu. Çarşı girişinde oluşan insan selinden trafik akışının olumsuz etkilenmemesi için görevliler sık sık vatandaşlara ve trafikteki araçlara uyarılarda bulundu. Kendisini bekleyen vatandaşları selamlayan Erdoğan, vatandaşların fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmedi. Kalabalıktaki bir bebeği kucağına alıp seven Erdoğan, kendisiyle konuşmak isteyen vatandaşları da dinledi. Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.

Erdoğan daha sonra bir televizyon programına katılmak üzere Çengelköy'ün merkezindeki çarşıdan ayrıldı.

Kaynak: İHA