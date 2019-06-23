Cumhurbaşkanı Erdoğan Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nde
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimininde oy verme işleminin tamamlanmasının ardından Vahdettin Köşkü'ne geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulunda oy kullandı. Erdoğan, ardında Kısıklı'daki konutuna geçti.
Erdoğan, 17.00 itibarıyla oy verme işleminin sona ermesiyle Kısıklı'daki konutundan çıktı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, VAHDETTİN KÖŞKÜ'NE GEÇTİ
Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'ne geçen Erdoğan'ın gelişmeleri buradan takip edeceği bildirildi.
Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan'da eşlik ediyor.
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