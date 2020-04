Cumhurbaşkanı Erdoğan cevapladı! Koronavirüs dayanışma kampanyasında ne kadar toplandı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "koronavirüsle mücadele için yürütülen çalışmalar, alınan tedbirlerin uygulamalara yansıması" gibi konuların değerlendirildiği Kabine Toplantısının ardından açıklamalar yaptı. Bu açıklamalarda koronavirüs salgını ile ilgili sevindirici haberi veren Erdoğan dayanışma kampanyasında toplanan bağış miktarını da açıkladı.

BAĞIŞ MİKTARI BE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"CHP Genel Başkanının dün bir televizyon kanalından ne dünyadan ne Türkiye'den bihaber olduğu sözlerinin takdirini milletime bırakıyorum. Bu mitomani hastalığıdır. Bunu bir araştırsın. Buradan bir kez daha belirtmekte fayda görüyorum. Türkiye Cumhuriyeti devleti şartlar ne olursa olsun her vatandaşının can ve mal güvenliği gibi sağlık, gıda, temizlik malzemesini sağlayacak güçtedir.

Mitomani Hastalığı nedir?

Tüm tedbirleri alıyoruz, özel bankaların da üstlerine düşeni yapmasını bekliyoruz. Özel bankalar bu süreçte hiç de iyi bir imtihan vermiyorlar.

Kampanyamıza şu ana kadar yapılan toplam bağış miktarı 1 milyar 612 milyon TL oldu.

IMF programı başta olmak üzere, ülkemizi minnet altına sokacak hiçbir dayatmaya boyun eğmeyeceğiz."

TEST - VAKA ORANI AŞAĞI YÖNLÜ

"Günlük ve toplam test sayısında dünya sıralamasında en baştaki ülkeler arasında yer alıyoruz. Salgının kontrol altına alınmasında önemli ilerlemeler kaydediyoruz. Test oranımız-vaka oranımız aşağı yönlüdür. Şu ana kadar taburcu olan hasta sayımız 5 bine yaklaştı.

Hafta sonu alınan 30 büyükşehir ve Zonguldak'taki sokağa çıkma yasağı tedbirler arasındadır. Cuma gecesi sokağa çıkma yasağının sadece cumartesi ve pazar gününü kapsamasına rağmen panik havası oldu.

Yasağın açıklandığı ilk saatlerde kimi yerlerde yaşanan gereksiz kargaşanın yaşanmaması için gereken tedbirleri alacağız. Sahilleri, piknik alanlarını dolduracak vatandaşlarımızı virüs tehlikesinden korumak amacımızdır."

MASKE DAĞITIMINA DEVAM EDİLİYOR

"Tüm kamu kurumlarımız maske üretimine hız veriyor. Ücretsiz maske dağıtımına devam ediyoruz. Türkiye koronavirüs salgınıyla mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Vatandaşlarımızın bireysel sağlık ve temizlik malzemesi temininde sıkıntı yaşamıyoruz.

Maske dağıtımında 32 milyon vatandaşımıza Sağlık Bakanlığı'nın doğrulama kodu gitmiştir."

SÜLEYMAN SOYLU İSTİFASI

"Yaşanan olumsuzluklar bu gerçeği ortadan kaldırmıyor. İçişleri Bakanımızın bu konudaki sorumluluğu üstlenerek gösterdiği hassasiyeti takdirle karşılıyorum. Ancak istifasını kabul etmeyerek kendisinin görevini sürdürmesini istedik.

Terörle mücadele, afetler ve son olarak koronavirüsle mücadelede başarılarına yakınen şahit olduğumuz sayın bakanımız görevine devam ediyor. Cumhur İttifakı olarak verdiği destekten ötürü sayın Bahçeli'yi şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum."

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

"Hafta sonlarında sokağa çıkma yasağını ihtiyaç duyuldukça sürdürme kararı aldık. Hafta sonu sokağa çıkma yasağını önümüzdeki dönemde de sürdürme kararı aldık. 17 Nisan ve 19 Nisan saat 24.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağını şimdiden vatandaşlarımıza duyurmak istiyorum.Türkiye'de demokrasinin istismarı, ideolojik bağnazlığın gözleri kör etmesi sorunu vardır. Milletimizin moralini bozmak için gece gündüz çalışanlar, terör örgütleri, medyası, siyasi teşekkülleriyle gün gelecek fitne ve nefret çukurlarıyla boğulup gideceklerdir. Bunlara diyorum ki, düşün artık milletin yakasından. Her darbenin, her kargaşanın, her kaosun arkasında siz vardınız. Milletin onuruna yapılan her saldırının tetikçisi sizdiniz. Artık bu devir sona erdi. Ülkemiz sadece koronavirüsten değil aynı zamanda bu medya ve siyaset virüslerinden inşallah kurturulacaktır."