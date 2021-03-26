Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cuma namazı çıkışı flaş açıklamalar: Aşı, İstanbul Sözleşmesi, irtica faaliyetleri...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satırbaşları...

AŞI TEDARİKİ

"Temenni ederiz ki mayıs haziran gibi bu iş tamamlansın, bitsin. Yaz mevsimine de huzurlu bir şekilde girmiş olalım.

Biz hazırlıklarımızı yapıyoruz ve Çin'den aldığımız aşıların dışında Çin Dışişleri Bakanı ile de bunları etraflıca görüştük.

İlk anlaşmada 100 milyon faz aşıydı anlaşma bunun ilk etabı 50 milyon fazdı.

Şu an bu 50 milyon henüz bize ulaşmadı. Şubat sonunda bize ulaşacaktı. Dün kendilerine bunu tekrar hatırlattım.

Dedim ki, sizden süratle bekletiyoruz.

Mayıs-Haziran ayı gibi aşılamanın tamamlanmasını temenni ediyoruz.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİN FESHİ

Meclis'in alacağı bir karar falan değil.

Muhalefet bu işleri bilmiyor. Bilse zaten böyle bir ifadeyi de yapmazlar.

Burada Cumhurbaşkanlığının adımı tamamıyla yasaldır.

Bunlar birçok şeyleri karıştırıyorlar. Uluslararası anlaşmaların altında mıdır, üstünde midir, bunlar havayı bulandırmaktan başka bir şey değil.

Biz bu kararımızı aldık, 3 ay sonra da bununla ilgili kararını onlar açıklayacaktır. Biz de buradan çıkmış olacağız. Bu bizimle alakalı değil.

CAMİ SALDIRISI

(Güney Kıbrıs'ta camiye saldırı) Güney Kıbrıs bu tür şeyler orada yeni alıştığımız şeyler değil. Maalesef Rumlar bu tür şeyleri her zaman yapıyorlar.

İRTİCA TARTIŞMASI

(İrtica tartışması) Muhalefetin bu tür eleştirilerine biz alışığız.

İrticai faaliyet farklı bir olay ama terörle iltisaklı olan faaliyetler ayrı bir olay. Bu bir yasal düzenleme değil, yönetmelik.

Bakanlıklarımız bunları zaman zaman, ülkemizin, ordumuzun huzuru için yaparlar. Bu da bu vesile ile atılmış bir adım."

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı için Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Kerem Aydınlar Camisi'ne geçti.

Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de eşlik etti.

Cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, daha sonra yürüyerek Vahdettin Köşkü'ne geçti.

AYRINTILAR GELECEK...