Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı çıkışı konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Lafa geldiğinde 'demokrasinin beşiği' diye ifade edilen Amerika'daki bu süreç gerçekten tüm insanlığı şok etmiştir.

(ABD'deki olaylar) Ölenlerin ailelerine sabır dilerken, özellikle yaralı olanlar, bunlara geçmiş olsun temennilerimi ifade etmek istiyorum.

Temennim odur ki 20 Ocak itibarıyla Sayın Biden'ın devir teslim töreniyle ki Trump'ın da yapmış olduğu açıklamalarla sakin bir şekilde bu devir teslim olacaktır, yapılacaktır.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİNDEKİ OLAYLAR

Boğaziçi Üniversitesi konusunda burada yasalara uygun olarak atanmış bir rektör var. öğrencilerle konuşacak bir şey yok çünkü öğrenciler bu işin içinde değil. İçinde olanlar teröristler. YÖK bize 9 isim önerdi ve biz de yasalara uygun şekilde Melih Bey'i seçtik. Orada da başarılı olacağına inanıyorum

KORONAVİRÜS AŞISI

Bizim şu anda 3 kaynağımız var. Çin, Almanya ve yerli. 3 milyon aşı geldi bu 50 milyona çıkacak. Hemen hemen bir o kadar da Almanya'dan gelecek. Şu an da ilk aşılarda Sağlık Bakanlığımız çalışmalarını sürdürecek. Bazı çevrelerin aleyhte kampanyaları var. Alehte kampanya yapan bazı çevrelere inanıyorum ki milletim pirim vermeyecek. Bilim insanlarımıza saygı duymak, inanmak, güvenmek zorundayız.

Ayrıntılar gelecek...