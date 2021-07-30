Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı çıkışı net konuştu! Aşı olmayanlara kısıtlama gelecek mi?

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı sonrasında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Yangınlarla ilgili geniş çaplı çalışmalar var. Burada bir suikast durumu var mı bakılacak. Boş verilip geçilecek bir iş değil. Değişik mekanlarda hemen hemen aynı anda Manavgat, Muğla, Bodrum bütün bu alanları kapsayıp süren bir yangın.

"BURADA BİLE SİYASET YAPIYORLAR"

Bu birlikte karar vereceğimiz, birlikte adım atacağımız konu ise herkesin aynı istikamete bakışı gerekir. Maalesef burada bile siyaset yapıyorlar. Bakış açıları üzüntü verici. Bizim bir tarafta ciğerimiz yanıyor.

"İMKANLARIMIZI SEFERBER ETMİŞ DURUMDAYIZ"

Ben Cumhurbaşkanı olarak ilgili bakanlarımızı, yardımcılarını göndermiş durumdayım. İmkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Dünyadaki sayılı itfaiye gücüne biz sahibiz. Bunların dediği gibi değil.

THK UÇAKLARI

THK'nın elinde rahatlıkla kullanılabilecek uçağı falan yok. Bunlar uyduruyorlar. Bugün itibarıyla uçak sayımız 5-6'ya çıktı. Rusya'dan Ukrayna'dan aldığımız uçaklar var. Azerbaycan da amfibik uçağını gönderecek. Bununla birlikte 6-7 uçak olacak. En verimli olanlar bu uçaklar.

71 orman yangının 57'si kontrol altına alındı.

KORONAVİRÜS AŞISI OLMAYANLARA KISITLAMA GLECEK Mİ?

Değişik zamanlarda değişik tedbirler açıkladık. Biz hapis hayatı mı yaşayacağız, böyle mi olacak gibi... İlk kabinede yine bu konuları ele alacağız. 72 milyon doz aşı yapmış vaziyetteyiz. Durumu tekrar ele alacağız. Biz normal hayata nasıl döneriz bunun gayreti içindeyiz. Bütün tedbirleri alıyoruz. Normalleşmeyi hızlandırmanın gayreti içinde olacağız.

Detaylar gelecek...