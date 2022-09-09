Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası konuştu! Terör örgütüyle tatbikat yapan ABD'ye sert çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Kerem Aydınlar Camii’de cuma namazını kıldı. Cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

DEAŞ'LI TERÖRİSTİN YAKALANMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakalanan DEAŞ'ın üst düzey yöneticilerinden olan Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin yakalanmasına ilişkin olarak, "Değerli arkadaşlar bu zat DEAŞ'ta üst düzey yönetici olduğu ABD tarafından tescil edilmiş olan bir zat. Adalet Bakanlığı'ndan Milli Eğitim Bakanlığı'na kadar görev yapmış bir isim. Gerek istihbarat gerek İçişleri Bakanlığımız aramadaydılar ve sonunda yakaladılar. Gereğini yargı yapacaktır. DEAŞ'la ilgili dünyada en kararlı operasyonları yöneten istihbaratımız oldu, silahlı kuvvetlerimiz oldu." dedi.

ABD'NİN TERÖR ÖRGÜTÜ PKK İLE TATBİKAT YAPMASI

ABD'nin terör örgütü PKK ile tatbikat yapmasına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Arkadaşlar SDG konusunda maalesef ABD'nin attığı yanlış adımlar devam ediyor. Adını Suriye Demokratik Güçleri olarak koyuyorlar, bu bir kamuflajdır. ABD bu terör örgütlerine binlerce TIR araç, gereç gönderdi ve hala gönderiyor. Suriye'deki koalisyon güçleriyle yaptıkları değil, aynı şeyleri Irak'ta da yaptılar. Bu silah desteklerinin yanında, eğitim noktasında da ciddi eğitim desteği de veriyorlar. Dün akşam uçakta gelirken de söyledim; BM Genel Kurulu'nda eğer sayın Başkan'la görüşme fırsatım olursa, orada da kendisiyle bu konuyu konuşacağım."

II. ELAZİBETH'İN ÖLÜMÜ

İngiltere Kraliçesi II.Elizabet'in ölümü sonrası düzenlenecek cenaze törenine ilişkin konuşan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Ben taziye mesajımı sosyal medyadan gönderdim. Bizim de programlar var. Programlar el verirse merasime katılmayı düşünüyorum. Bütün mesele bizim programlarımızla bunu bir araya getirmek. Kendisini tanıyorum, Buckingham Sarayı'nda da görüşmemiz oldu."

Erdoğan, ABD'den F-16 savaş uçaklarının modernizasyonu ve yeni uçaklarına alınması süreci hakkında değerlendirmelerde bulunarak," Biden, F-16 konusunda olumlu bir yaklaşımda bulundu. Cumhuriyetçiler destek vermiyor gibi de bir imada bulundu. Dışişleri Bakanım, cumhuriyetçilerden yetkili bir yatla görüşme yaptılar. Cumhuriyetçilerin bu konuda desteğini istediğimizi iletti. Temenni ediyorum ki bu ilişkide ABD bizi farklı yollara sevk etmesin. Farklı yollardan kastım, dünyada savaş uçaklarını satan tek ülke ABD değil. Farklı ülkeler de satıyor. Bunun için bize sinyal çakanlar var." şeklinde konuştu.