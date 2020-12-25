Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs aşısı ve yılbaşı açıklaması

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da cuma namazını kıldıktan sonra gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"(Rusya'yla ilişkiler) Aramızdaki ticaret hacmine baktığımız zaman hedeflerimize aynı kararlılıkla yürüyoruz, yürüyeceğimize de inanıyorum.

İlk etapta Çin'den gelecek olan aşımız 50 milyon doz. Öncelikle sağlık elemanlarımızı olmak üzere aşılama çalışmalarını başlatacağız.

Aşı olacağımı zaten Ayasofya Camisi'nden bir cuma çıkışında açıklamıştım. Bu konuda tüm vatandaşlarımı da aynı şekilde bu hassasiyete davet ediyorum.

Temennimiz bununla birlikte koronavirüs belasına karşı mücadelemizi başarılı şekilde verelim. Burada ilk olarak Çin var, sonra da Almanya var. İki ülkeden gelecek aşılarla süreci işleteceğiz.

(Yılbaşında ek bir tedbir olacak mı?) Bu tür partiler (yılbaşı) otellerde, villalarda olsun. Güvenlik güçlerimiz her türlü tedbiri alacak. Bunlara müsaade etmemiz mümkün değil.

(İsrail ile ilişkiler) Bizim İsrail'le istihbari noktada münasebetlerimiz kesilmiş değil. En tepe noktadaki kişilerle bazı sıkıntılar yaşıyoruz. En tepe noktadaki kişilerle bu tür sıkıntılar olmasa, ilişkilerimiz çok farklı olabilirdi. Filistin politikalarını kabul etmemiz mümkün değil. Filistin'deki kardeşlerimize karşı takındıkları tavrı kabul etmemiz mümkün değil.

( Kadir Topbaş'ın sağlık durumu ) İnişli çıkışlı gelişmeler oluyor. Gün aşırı oğlu Hüseyin'le görüşüyorum. Rabb'imden şifalar diliyorum."