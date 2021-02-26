Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Üsküdar'daki Büyük Selimiye Camisi'nde kıldı. Erdoğan namaz sonrasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şu şekilde:

"Hocalı katliamı asılında Ermenistan'ın kişiliğinin ne olduğunu ortaya koyması bakımından çok önemli. Bir gece kalkıp da tüm insanları maalesef tanklarla, toplarla saldırıya geçmek suretiyle yüzlerce binlerce insanın katledilmesi kabul edilebilir değil. Bu Ermenistan'ın yapısı konusunda önemli.

ERMENİSTAN'DA YAŞANANLAR

Darbenin her türlüsüne karşıyız. Kabul etmemiz mümkün değil.

Yönetim değişikliği yapılacaksa bunu Ermenistan halkına bırakmak lazım.

Askerin devreye girmek suretiyle adeta darbe çığırtkanlığına girmiş olması kabul edilebilir bir şey değildir.

Paşinyan'ı zaten halk kendisi alaşağı edecek konuma gelmiştir ama olay darbe olunca darbeye bakışımız bu noktada farklıdır.

Eğer bir yönetim değişikliğine gidilecekse bu yönetim değişikliğini Ermenistan halkı yapar. Bunu da Ermenistan halkının tasarrufuna bırakmak lazım.

NORMALLEŞME NASIL OLACAK?

Kabinede müzakeresini yapacağız. Mutasyonun hangi illerde olduğuna ilişkin Sağlık Bakanımız sunum yapacak. Lokanta ve kafetaryalarla ilgili hangi adımları atarız, bunların kararını pazartesi alıp, tüm halkıma hitap edeceğim.

KANAL İSTANBUL

Şu anda başta Çevre Şehircilik ve Ulaştırma Bakanlığı olsun her türlü adım atmış bulunuyoruz. Bundan ne Ana muhalefet ne İBB Başkanı anlar. Biz ülkemizde hizmet etmek istiyoruz. Boğazın ne tür tehdit altında olduğunu benim İstanbul'da yaşayan halkım gayet iyi biliyor. Ana muhalefet yaptırmayız, istemezük, yahu siz neyi istiyorsunuz ki?

Bir sel felaketi oldu İzmir ne hale geldi görüyorsunuz? İstanbul ne hale geldi görüyorsunuz? Tedbirleri var mı yok! İstanbul'da benim belediyeyi devraldığım dönem gibi çöp dağları yükselmeye başladı. Sen belediye başkanı değil misin? İstanbul eskiye mi dönecek? Bu benim çılgın proje diye tanımladığım bir projedir. Yeni bir proje değildir. Dünya bu projeyi hayranlıkla izleyecek. Diğer projelerimizi izlediği gibi. Bizim icraatlarımızın ulaştığı yerlere bunların hayalleri bile ulaşamaz.