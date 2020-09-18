Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs aşısı için tarih verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınına ilişkin olarak,"Biz biraz gevşetince bir anda vaka sayılarının yükselmeye başladı, şimdi işi tekrar sıkmaya durumundayız" dedi. Koronavirüs aşısına ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında konuşan Erdoğan,"Yılbaşından sonra bazı olumlu sinyaller alacağımızı görüyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da bulunan Hz. Ali Caminde cuma namazını kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı sonrası açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
"(Koronavirüs salgını) Vaka sayıları arttı.Mecburen işi tekrar sıkmak durumundayız.
(Aşı çalışmaları) Yılbaşından sonra bazı olumlu sinyaller alacağımızı görüyoruz.
(Kovid-19 tedbirleri) Bunları keyfimizden yapmıyoruz. Sadece halkımıza olan duyarlılığımızdandır.
LİBYA'DAKİ GELİŞMELER
Darbeci Hafter eninde sonunda bu işte kaybedecek, bunu görüyoruz.
Miçotakis ile görüşme konusunda sıkıntımız yok. Neyi görüşeceğiz, hangi çerçevede görüşeceğiz, asıl olan budur.
Bakım çalışması bittikten sonra Oruç Reis tekrar görevine dönecektir.
Oruç Reis'i bakım için limana çektiysek bunun da bir anlamı var.
MISIR'LA GÖRÜŞME
Mısır ile istihbari görüşmelerin yapılması farklıdır, yaparız. Hiçbir açıdan engel yoktur ama Yunanistan ile yaptığı anlaşma bizi üzmüştür."