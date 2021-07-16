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  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı sonrası soruları cevapladı: KKTC'de müjdemiz var!

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı sonrası soruları cevapladı: KKTC'de müjdemiz var!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kuzey Kıbrıs'a, müjdesini orada parlamentoda vermek istiyorum, güzel bir adımımız var, ön çalışmalarını bitirdik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı sonrası soruları cevapladı: KKTC'de müjdemiz var!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde cuma namazını kıldıktan sonra , gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları:

"Kuzey Kıbrıs'a, müjdesini orada parlamentoda vermek istiyorum, güzel bir adımımız var, ön çalışmalarını bitirdik.

(KKTC ziyareti) Temennim odur ki bu yılki merasimlerimizle en güzel şekilde, gerek Ada'ya gerekse tüm dünyaya dünya barışının tesisi için mesajlarımız olacak.

RİZE'DEKİ SEL FELAKETİ

(Sel) Felaketin boyutunun Almanya'da çok çok büyük olduğu aldığımız bilgiler ışığında.

Rize'deki sel felaketinde kendi ilçem de dahil olmak üzere şu an itibarıyla 2 kaybın dışında 6 vefatımız var.

Ölenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim bu tür felaketlerden bizleri muhafaza buyursun.

 Şu anda takip ediyoruz, ne gerekiyorsa tabii bütün imkanlarımızla bunları yerine getireceğiz.

15 TEMMUZ 

15 Temmuz itibarıyla toplamda 3 bin 876 proje ulusal, uluslararası gerçekleştirildi. Çeşitli yürüyüşler, sergiler, anma toplantıları gerçekleştirildi.

(15 Temmuz Demokrasi Müzesi) Dünyaya çok güzel mesajlar verecek, içeriği itibarıyla insanı duygulandıran, yeri geldiğinde gözyaşlarına hakim olamadığımız bir müze oldu."

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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