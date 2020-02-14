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Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Pakistan Cumhurbaşkanlığı mescidinde kıldı

İSLAMABAD (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Pakistan Cumhurbaşkanlığı mescidinde kıldı.Pakistan'daki temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile cuma namazını Cumhurbaşkanlığı mescidinde kıldı. Erdoğan, daha sonra...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Pakistan Cumhurbaşkanlığı mescidinde kıldı

İSLAMABAD (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Pakistan Cumhurbaşkanlığı mescidinde kıldı.

Pakistan'daki temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile cuma namazını Cumhurbaşkanlığı mescidinde kıldı. Erdoğan, daha sonra Türkiye-Pakistan İş Forumu'na katılmak üzere Cumhurbaşkanlığından ayrıldı.

Kaynak: AA




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