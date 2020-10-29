Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Bayramı'nda Anıtkabir'e ziyaretini gerçekleştirdi!
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki devlet erkanı sabah saatlerinde Anıtkabir'i ziyaret etti. Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalamasının ardından yaptığı konuşmasında birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajı verdi.
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29 Ekim 2020 Perşembe 12:29
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