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  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhuriyetimizin 96. yılı anma töreni için Anıtkabir'i ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhuriyetimizin 96. yılı anma töreni için Anıtkabir'i ziyaret etti

Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümünde Anıtkabir'de tören düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 96. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yurtta, KKTC'de ve yurt dışındaki temsilciliklerde törenler düzenleniyor. Anıtkabir'de düzenlenen resmi törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katılırken resmi törenin ardından Anıtkabir vatandaşların ziyaretine açılacak. Anıtkabir'deki program sonrası Erdoğan, daha sonra Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhuriyet Bayramı kabul törenine ev sahipliği yapacak. Programlara TBMM Başkanı Mustafa Şentop da katılacak.Türkiye Büyük Millet Meclisi önündeki bando konserinin ardından TBMM'den Ulus'taki Birinci Meclis Binası'na Cumhuriyet Bayramı Kortej Yürüyüşü düzenlenecek.

29 Ekim 2019 Salı 11:25

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