Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhuriyetimizin 96.yılında Anıtkabir'de

Başkan Erdoğan, Cumhuriyetimizin 96. yılı anma töreni için Anıtkabir'de, Ulu önderimizin huzurunda...

Başkan Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'nde imzaladığı yazıda; "Sınırımızda terör koridorunu dağıttık." dedi.

Cumhuriyetimizin 96.yılında Ulu Önder Atatürk'ün hiç bilinmeyen fotoğrafları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir özel defterini imzalayarak şu mesajları paylaştı:

Aziz Atatürk, bugün millet olarak büyük bir heyecanla Cumhuriyetimizin 96'ıncı yıl dönümünü kutluyoruz. Bu gurur günümüzde zatıaliniz ve istiklal harbimizin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.

Bağımsızlığımıza ve milli bekamıza yönelik saldırıların arttığı bir dönemde, kurtuluş savaşımızı zafere taşıyan direniş ruhuyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

9 Ekim'de başlattığımız ve başarılara imza attığımız Barış Pınarı harekatıyla Suriye sınırı boyunca kurulmak istenen terör koridorunu dağıtarak kararlılığımızı tüm dünyaya gösterdik.

Ruhun şad olsun.



BUGÜNKÜ TÖRENLER

Anıtkabir'deki program sonrası Erdoğan, daha sonra Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhuriyet Bayramı kabul törenine ev sahipliği yapacak. Programlara TBMM Başkanı Mustafa Şentop da katılacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi önündeki bando konserinin ardından TBMM'den Ulus'taki Birinci Meclis Binası'na Cumhuriyet Bayramı Kortej Yürüyüşü düzenlenecek.

İSTANBUL'DA DA TÖREN DÜZENLENDİ

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ıncı yıl dönümü nedeniyle Fatih'teki Vatan Caddesi'nde Resmi Geçit Töreni düzenlendi. Törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlar ve CHP lideri, Cumhuriyet Bayramı törenleri için Anıtkabir'deki törene katıldı

Kutlamalar kapsamında, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Musa Avsever ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu üstü açık araç üzerinde vatandaşları selamladı. Askeri bando takımının tören alanında yerini almasıyla geçit töreni başladı.