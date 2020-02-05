Cumhurbaşkanı Erdoğan, Delice'de halka seslendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırıkkale’nin Delice ilçesinde önemli açıklamalarda bulundu. En önemli açıklamalardan biri ise, "Yerli savaş uçağımızı inşallah 2023’te hangardan çıkaracağız" açıklaması oldu.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından önemli satır başları:

"Biz millete efendilik yapmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Türkiye aşkıyla gece gündüz demeden çalışıyoruz. Eğitimden sağlığa adaletten emniyete ulaşımdan enerjiye kadar her alanda büyük Türkiye'yi güçlü Türkiye'yi inşa ediyoruz. Bizim siyasetimizde Türkiye'yi kutuplara ayırmak, bölgelere ayırmak, kamplaştırmak, dışlamak yok. Bizim siyasetimizden milletimizi hor görmek de yok. 83 milyonun her ferdini kucaklıyoruz. Türkiye'nin Suriye'de, Irak'ta, Libya'da, Doğu Akdeniz'de ne işi var' diye soranlar bu milletin tarihini, kültürünü, değerlerini bilmeyen gafillerdir. Savunma sanayinde son 17 yılda yaptığımız hamlelerle yerlilik ve millilik oranı yüzde 20'lerden yüzde 70'lere çıkmış durumda. Biz günü kurtarmanın, küçük hesapların değil, asırlık planların peşindeyiz ecdadımız gibi. En büyük gücümüz birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimizdir." açıklamalarında bulundu.

Van'daki çığ faciasında hayatını kaybeden vatandaşlarımız hakkında ise şunları söyledi:

“Bugün Van'dan aldığımız haber ortada. Ailelerine başsağlığı diliyoruz. Ölümlü bir dünyanın içinde kimsenin kimseye efendilik yapmaya hakkı yok bir faydası da yok. Geldik gidiyoruz.” diye konuştu.

SAVAŞ UÇAĞINI ÇIKARMA SÜRECİ HAKKINDA NET KONUŞTU

Ayrıca bunlara ek olarak Erdoğan, “Tasarımından üretimine her aşamada yerli olacak savaş uçağımızı inşallah 2023’te hangardan çıkaracağız. Türkiye’ye F-35’leri vermemekle tehdit edenlere en güzel cevap” olacağını söyledi.

Kırıkkale’deki Mühimmat Ayırma ve Ayıklama Tesisi Devreye Alma Töreni’nde konuşan Erdoğan, Türkiye’nin savunma sanayisinde büyüdüğünü ve dünyanın en büyük savunma şirketleri arasında beş Türk şirketinin bulunduğunu açıkladı.

Erdoğan, “Havuzlu çıkarma gemimiz Anadolu’yu tamamlamak üzereyiz” dedi ve ekledi:

“Arkasından biz de artık denizlerimizde sadece böyle çıkarma gemisi değil, inşallah, inanıyorum ki bu tersanelerimizden biz ideal olanını, şöyle bir uçak gemisini de yapacağız. Türkiye bu hacimde gemiye sahip sayılı ülkelerden biri olacaktır.”

Erdoğan, açılışını yaptığı tesiste yılda 6 bin tona kadar kullanım dışı mühimmatın işlenebileceğini de söyledi.