Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinde (CANLI)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremin yaşandığı Elazığ Merkez'deki Sürsürü Mahallesinde incelemelerde bulunuyor.

Ankara'dan Elazığ'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Elazığ Havalimanında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım ile diğer yetkililer karşıladı.

Erdoğan, depremden etkilenen bölgelerde inceleme yapacak, yetkililerden bilgi alacak.

ERDOĞAN, ACILI BABAYA DESTEK OLDU

Öte yandan Erdoğan, Elazığ'daki depremde hayatını kaybeden 2 kişinin Mevlana Camisi'ndeki cenaze törenine katıldı.

Burada depremde hayatını kaybeden anne-oğlun cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ailesini kaybeden babanın acı dolu anları sonrası gözyaşlarına hakim olmakta güçlük çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'da katıldığı cenaze namazında gözyaşlarına hakim olamadı.

NE OLMUŞTU?

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar toplam 22 kişi hayatını kaybetti, 382'si yaralı olmak üzere 1031 kişi hastanelere başvurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) saat 20.55'te Sivrice merkezli 6,8 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini açıklamasının ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Erdoğan, deprem felaketinin yaşandığı ilk anlarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kurumlarımız gerekli tüm tedbirleri almaktadır" demişti.