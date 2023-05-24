Cumhurbaşkanı Erdoğan depremzedelere karşı yürütülen hınç ve nefret söyleminin karşısındayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan depremzedelerin kullandıkları oylar hakkında belli çevrelerce istenilen sonuçlar çıkmaması üzerine, başlatılan nefret söylemleri hakkında açıklamalarda bulundu. Bu söylemlerin karşısında olduklarını, depremzedelerin yanında olduklarını, söyledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan depremzedelere karşı yürütülen hınç ve nefret söyleminin karşısındayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sandıkta kendi istedikleri gibi sonuç alamayanların büyük deprem felaketinde canları yanan insanlara karşı, hınç ve nefret söylemlerini doğru bulmadığını, reddettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 şubatta yaşanan büyük felaketin ardından sonra oy kullanmaya giden depremzedelerin, siyasi görüş ayırt etmeksizin her birine şükranlarını sundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konu ile alakalı; "Sandıkta tecelli eden iradenizin başımız üzerinde yeri vardır." vazifelerinin hiçbir ayrım gözetmeden, aşkla hizmet etmek olduğunu, 21 yıldır kendilerinin de bunu yaptığını" söyledi.

Devlet millet el ele yaraları sarıyor

Erdoğan millet ile kol kola depremin yaralarını sardıklarını vurgulayarak "Deprem illerimizde 910 bini aşkın çadır ile 117 bin konteynerin kurulumunu tamamladık, 13 bine yakın iş yerimizi faaliyete aldık. Bugüne kadar 175 bin bağımsız bölümün inşa sürecini başlattık. Muhalefetin, çarpıtılmış bir fotoğraf karesi üzerinden diline doladığı Hatay Defne Devlet Hastanemizi 57 gün içinde hizmetinize sunduk. Önümüzdeki Ekim-Kasım gibi de inşallah sizleri yeni yuvalarınıza kavuşturmaya başlayacağız. 319 bini ilk bir senede olmak üzere toplamda 650 bin afet konutu inşa edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan depremzedelere karşı yürütülen hınç ve nefret söyleminin karşısındayız

Gönlünüzü ferah tutun

Cumhurbaşkanı konuşmasında şu sözleri de ekledi; "Gönlünüzü ferah tutun, lütfen hüzünlenmeyin, hiçbir zaman karamsarlığa kapılmayın. Şehirlerinize sahip çıkmaya, hayata dört elle sarılmaya devam edin. Biz yanınızdayız. Allah’ın izniyle sizi asla yalnız bırakmayacak, muhannete muhtaç etmeyeceğiz."

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