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Cumhurbaşkanı Erdoğan - Devlet Bahçeli görüşmesinin detayları ortaya çıktı! Kritik konular masaya yatırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında gerçekleşen yüz yüze görüşmenin detayları ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Devlet Bahçeli görüşmesinin detayları ortaya çıktı! Kritik konular masaya yatırıldı

AK Parti Genel Merkezi'nde milletvekilleriyle kahvaltılı toplantıda bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Beytepe'deki evine gitmişti. Burada basına kapalı olarak 1 saat süren görüşme öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin öğrencilik yıllarına ait kütük defterinin yer aldığı tabloyu ve üzerinde üç hilal bulunan sedef kakma kutu içindeki kitabı MHP liderine hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Devlet Bahçeli görüşmesinin detayları ortaya çıktı! Kritik konular masaya yatırıldı

DÖVİZDEKİ DALGALANMA VE EKONOMİ

Görüşmenin sona ermesinin ardından ikil lider arasında konuşulan konular merak konusu oldu. Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre iki lider, ağırlıklı olarak ekonomi, enflasyonun düşürülmesine dönük adımlar, dövizdeki dalgalanmaya karşı önlemler ve önümüzdeki dönemde atılacak muhtemel adımlarla ilgili görüş alışverişinde bulundular. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Devlet Bahçeli görüşmesinin detayları ortaya çıktı! Kritik konular masaya yatırıldı

SİYASİ PARTİLER KANUNU VE SEÇİM BARAJI

Ayrıca iki parti arasında istişareleri devam eden Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu da görüşmenin bir diğer önemli başlığı olurken seçim barajının yüzde 7’ye düşürülmesini öngören çalışmalarla ilgili iki lider son değerlendirmeleri yaptı.

ANAYASA TASLAĞI

AK Parti ve MHP’nin üzerinde çalıştığı yeni Anayasa taslağının da görüşmede ana hatlarıyla gündeme geldiği öğrenildi. Erdoğan, taslağı olgunlaşınca Bahçeli ile paylaşacağını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Devlet Bahçeli görüşmesinin detayları ortaya çıktı! Kritik konular masaya yatırıldı

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