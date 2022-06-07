Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi kabul etti! İşte görüşmeden ilk fotoğraflar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki görüşme Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı olarak gerçekleşti.

Görüşmeye ilişkin bir açıklama yapılmazken iki liderin görüşmesinden fotoğraflar paylaşıldı.

GÖRÜŞMENİN İÇERİĞİ

İki liderin bir saat süren görüşmesinde Suriye'ye yapılması planlanan askeri operasyon, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği, Rusya ve Ukrayna limanlarındaki tahılların dünya pazarına ulaştırması, 2023 seçimlerinin yol haritası konuşuldu.

Öte yandan iki isim 2022 yılının ilk görüşmesini 5 Ocak'ta MHP lideri Bahçeli'nin evinde yapmıştı.