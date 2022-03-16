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  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'nde konuştu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'nde konuştu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'nde konuştu!

Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni Çankaya Köşkü'nde düzenleniyor. Törende bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Şehit yakınlarına ve gazilerimize hitap eden Erdoğan, "Devletimiz iyi ve kötü günlerinizde daima sizlerin yanınızdadır." ifadelerini kullandı.

"ŞÜKRAN BORCUMUZU İFA EDİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satı başları şu şekilde:

"Kahramanların hatıralarını yad etmek, şehit yakınlarımıza ve gazilerimize şükran borcumuzu ifa etmek üzere bir araya geldik.

Bugün burada Ankara'da ikamet eden 26 şehit yakını ve gazimizin Devlet Övünç Madalyası'nı tevcih ediyoruz. Ülkemiz genelindeki 376 şehit yakını ve gazimize Devlet Övünç Madalyası'nı tevcih etmiş oluyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'nde konuştu!

"BU TOPRAKLAR KAHRAMANLARIN EMANETİDİR"

Milletçe çok iyi biliyoruz ki ne yaparsak yapalım şehitlerimizin ve gazilerimizin haklarını ödeyemeyiz. Bu topraklar bize, namahrem ellere teslim etmeyen kahramanların emanetidir. Bugün al yıldızlı bayrağımız dalgalanıyorsa, ezanlarımız gök kubbeyi çınlatıyorsa hiç şüphesiz bu önce Allah'ın yardımı sonra şehit ve gazilerimizin eseridir. Bizler bu madalyalarla onların hatıralarına hürmetimizi ifade ediyoruz"

"İnancımıza göre şehitlik ve gazilik herkese nasip olmayan şeref payesidir. Şehit yakını olmanın vakarını, gazi olma onuru taşıyan herkesi tebrik ediyorum. Gazilerimizin gönül huzuru içinde kimseye muhtaç olmadan hayatlarını sürdürmeleri için çaba harcıyoruz. Şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin meselelerinde her zaman yanlarındayım."

Cumhurbaşkanı Erdoğan Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'nde konuştu!

"TÜRKİYE 40 YILDIR TERÖR BELASIYLA MÜCADELE HALİNDE"

Türkiye 40 yıldır vatanımızın bekasına, insanlarımızın huzuruna kast eden terör belasıyla mücadele haldedir. Emniyetten sivil vatandaşlarımıza her kesimden binlerce insanımızı şehit verdik. Ama yaşadığımız onca acıya rağmen terörün insanlarımız arasına nifak tohumları ekmesine müsaade etmedik. Kandan ve gözyaşından beslenen bu cinayet şebekesinin ülkemizin şahlanışını engellemesine izin vermedik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'nde konuştu!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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